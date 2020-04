Horoscop zilnic JOI 16 APRILIE 2020. Luna şi Marte în Vărsător au un mesaj pentru noi

Tu esti creatorul vietii tale si azi iti poti aminti acest aspect chiar daca unele circumstante par a-ti sugera opusul. O regula sau lege ce este valabila de foarte mult timp ar putea fi modificata sau updatata ca sa asigure acum resurse noi valabile pentru toata lumea.

Varsatorul inseamna noi, inseamna comunitate si viitor. Avem fiecare in parte responsabilitatea sa ne sustinem reciproc ca sa fie mai bine. Marte sustine actiunea si orice facem azi ar fi bine sa fie orientat spre viitor, asa cum ne dicteaza constiinta.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi grozava pentru tine si ar trebui sa simti si vezi asta in relatiile tale, in special cu barbatii, pentru ca totul va merge foarte bine. Felul tau de a fi profund, sensibil si de incredere va fi recunoscut drept o comoara asa cum si este. Sunt multe ocazii cand aceasta personalitate iti este vazuta ca o slabiciune, insa astazi este una din acele zile in care ti se da creditul intreg asa cum meriti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O atitudine egoista din partea ta nu va fi tolerata, indiferent de circumstante. Nu inrautari nicio situatie pretinzand ca nu observi ca poti rani sentimentele celor din jurul tau. Oamenii tind sa fie extra sensibili azi, deci fii atent sa nu incerci sa iti impui vointa asupra cuiva care nu vrea nimic mai mult decat o ureche care sa il/o asculte si un umar pe care sa isi poata pune temporar durerile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ai simtit mereu lucrurile intens si azi poti reflecta asupra diverselor evenimente emotionale din trecutul tau. Poti retrai foste iubiri sau poti reasculta foste conversatii semnificative din capul tau. Este important sa le revizuiesti dar nu cu scopul de a reactiva dureri sau traume ci de a le curata. Unele din aceste amintiri iti pot da informatii valoroase pentru o situatie curenta prin care treci cum ar fi ca sunt cauza pentru care acum traiesti ce traieti. Pe masura ce descarci fisierele cu foste iubiri sau alt tip de relatii, fii pe faza, iti poti aminti ceva valoros.

