Horoscop zilnic, JOI 16 IANUARIE 2020. Mercur intra in Varsator de azi! Schimbam foaia gandurilor si vorbelor!

Vorbeste. Socializeaza. Fa conexiuni. Vezi ce iese.

Si daca ai o problema de solutionat, este timpul sa cauti abordari mai stiintifice pentru ea. Si cere ajutorul amicilor tai. Deschide discutii si lasa pe toata lumea sa participe. Devino creativ ! Impartaseste-ti ideile bune despre viitor, poate nu doar viitorul tau ci si al grupurilor de care apartii.

Luna este azi in Balanta, acolo unde prefera sa mentina lucrurile la o distanta confortabila si echilibrata. Cand sunt doi e perfect, cand sunt trei sau mai multi deja ni se pare aglomeratie atunci cand Luna este in Balanta, asa ca fa echipa doi cate doi daca vrei sa simti ca ziua este eficienta. Balanta da si energie sociala, deci daca ai ocazia participa la o intalnire placuta de seara sau fii tu gazda. Mercur in Varsator iti sustine oricum acest tip de demers.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este imposibil sa te misti in mai multe directii in acelasi timp acum, oricat de tentant ar fi, iar tu nu ar trebui sa te lasi influentat de opiniile altora care sa iti influenteze viata prea mult. Asculta dar nu accepta instructiuni cu privire la viata ta personala daca ai esti sensibil la unele subiecte si vrei sa rezolvi de unul singur. Sfaturile necerute ar trebui tinute departe de usa ta. Este un bun moment pentru actiuni solitare pentru orice necesita focus si tarie de caracter. Misca-te cu gratie in ce directie simte inima ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti fi dominat de unele idei si credinte limitative iar cei din jur sa nu iti inteleaga foarte clar pozitia. Explica-le ce gandesti, explica-te dar nu consuma prea multa energie pe cine nu rezoneaza cu tine sau nu te ajuta sa gandesti mai pozitiv. Pana la urma, tu esti responsabil pentru starea de bine a inimii tale si iubirea de sine trebuie sa iti fie cea mai mare prioritate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mercur a incheiat calatoria prin Capricorn si pune focus pe umbrele tale, reamintindu-ti despre tot ce ai invatat in ultimele saptamani. Calatoria a fost stancoasa dar tu poti vedea calea spre lumina si iesire din tunel si intelegi care iti sunt pasii viitori. Unele dificultati pe care le-ai trait ti-au servit, in mod evident, sa asimilezi lectii de viata mai mari decat poti vedea cu ochiul liber. Incearca sa intelegi imaginea mai are, de ansamblu si ce incearca Universul sa iti arate atunci cand repeti anumite tipare din nou si din nou.

