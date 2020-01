Horoscop zilnic JOI 9 IANUARIE 2020. Cum e cu o zi înainte de eclipsa de Lună plină în Rac

Sa muncesti intens este important dar trebuie sa te asiguri ca totul este in regula si in interiorul inimii tale. Aceasta este o eclipsa de Nod Nord. Conecteaza-te cu centrul tau.

Hraneste si ingrijeste ceea ce este sacru in tine!

Racul guverneaza emotiile deci te poti simti mai emotionat dar cu un scop. Soarele care eclipseaza Luna este in Capricorn si acolo sunt alti patru grei care au ceva de spus. Dar eclipsa aduce solutii iar Universul ne sustine sa avansam cu incredere. Sunt vremuri de inceput de era astrologica, galactica, sunt energii ridicate in aceasta perioada. Sa lucram fiecare cum putem pentru a ne creste nivelul de constiinta, pentru a sta cat mai mult in vibratia iubirii, compasiunii, acceptarii, iertarii, intrajutorarii. Sa ne desprindem de vibratiile joase pe care le caram dupa noi de zeci de ani, de generatii.

Sambata, Uranus va iesi din retrograd si aduce cu el si un mare sentiment de eliberare, chiar de revelatie binefacatoare. Jupiter si Neptun sunt urmatorii care au ceva de spus acum. Exista multa posibilitate care se construieste pentru fiecare dintre noi, multa promisiune, poate exista si dezamagiri. Ca sa navigam prin toate aceste energii mixte, nu te lasa coplesit si urmeaza singurul ghid autentic din tine, inima ta, intuitia ta, acea voce care iti sopteste care este binele tau. Fa pasi mici in drumul spre o mare zi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua iti poate fi ca un roller coaster intre emotii si aspecte practice. Miscarile planetelor iti influenteaza o stare emotionala dimineata si vei judeca aspectele diferit in functie de raspunsul emotional pe care ti-l declanseaza. Atentie astfel la judecati subiective si non rationale, nu lua decizii sub aceste impulsuri. Insa in a doua parte a zilei energia se schimba si vei avea o abordare mult mai practica.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi se anunta a dezvalui un aer de spiritualitate spre tine. Poti fi implicat intr-o activitate religioasa sau poti citi un material inspirational sau biografia unui mare lider unde sa gasesti ceva relevant si de puternic impact pentru viata ta. Este bine sa nu te implici in activitati ce presupun multa vorba. In schimb, petrece ziua intr-o contemplare tacuta si vei putea sa iti gasesti pacea sufletului.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi esti inclinat spre detalii importante si asta iti e de folos. Esti implicat profund in planificari detaliate pentru un proiect si vei fi foarte constiincios pe tema asta. Te simti plin de idei si de putere iar asta se reflecta in jobul tau. Vei capata si laude pentru asta. Un val de creativitate va marca fiecare aspect al vietii tale.

