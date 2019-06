Horoscop zilnic LUNI 1 IULIE 2019. Liniştea dinaintea eclipsei de marţi, plus Marte intră în Leu

LUNI 1 IULIE 2019 avem o Luna intunecata aflata in asteptarea fazei sale de Luna Noua in Rac de maine si de eclipsa totala de Soare. Este linistea dinaintea "furtunii". Eclipsele solare apar atunci cand Luna este Noua si cand Soarele si Luna sunt pozitionate la exact acelasi grad din aceeasi zodie. In aceasta configuratie, Luna trece intre Soare si Pamant, obturand temporar Soarele.

Totusi, intrucat Soarele (care simbolizeaza experienta noastra externa) este obturat de Luna (care reprezinta lumea noastra emotionala interioara), evenimentele eclipselor solare incep de regula mai intai in interior.

Pentru multi oameni, eclipsele solare sunt atunci cand realizam brusc ca avem nevoie de mai mult decat primim curent. Ele sunt un moment in care trimitem invitatii cosmice in Univers si spunem BUN venit abundentei.

Astazi, Marte planeta actiunii, impulsului, confruntarii, curajului intra pentru sapte saptamani in Leu! Este cea mai puternica combinatie a doua energii puternice, Marte si Leu! Ai curaj? Marte in Leu inseamna gesturi grandioase, dramatice, regale. Esti pregatit pentru asa ceva?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi cu o energie astrala puternica si nu e de mirare daca te simti confuz. Poate sa iti fie greu sa tii de un singur subiect. Atentia iti poate sari de la un lucru la altul. Este in regula. Exista si un avantaj sa te uiti la toate fatetele unei povesti. Vei avea o perceptie mai ampla si o constientizare mai profunda a tot ce se intampla. Foloseste oportunitatea ca sa te pui si in pantofii altor oameni ca sa stii cum sa ai de-a face cu ei in viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia astrala a zilei si a saptamanii este extrem de puternica si poate fi firesc sa ti se para dificil sa mentii lucrurile organizate si impecabil puse la punct. Te poti simti ca si cum incerci sa organizezi o intreaga incapere plina de pene in timp ce sufla vantul. Poate ca e mai bine sa lasi deoparte organizatul penelor si sa te ocupi de aceste aspecte alta data. Mai bine sa nu te lupti cu vantul si sa te lasi purtat de el. Ia vezi unde ajungi calauzit de tot ce se intampla azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Planurile tale expansive si orientate spre viitor si exterior merg inainte cu forta maxima, dar din cand in cand indoiala de sine incetineste lucrurile. Astazi este una din acele zile in care insecuritatea iti poate diminua progresul. Nu e de mirare, date fiind energiile astrale foarte puternice ale zilei si saptamanii. Secretul succesului este sa te uiti la toate optiunile si sa ai incredere in instinctele tale. Foloseste-ti puterile ascutite de observatie ca sa colectezi date si sa aranjezi faptele.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.