Horoscop zilnic LUNI 13 IANUARIE 2020. Nu este o zi de luni ca oricare alta!

Prezenta Soarelui este un start oficial pentru ceva nou.

Unde se afla Capricornul in harta ta natala?

Exista acolo ceva de importanta colosala ce se va desfasura iar aceasta zi de luni este punctul de start. Cele trei astre fac din ziua de azi una de neuitat si pentru multi poate fi o zi cum apare doar o data in viata.

Tot azi, Venus planeta iubirii intra in zodia Pesti acolo unde este exaltata (deci se simte foarte bine, chiar daca nu o coordoneaza – Venus coordoneaza Taurul, iar energia sa se manifesta benefic la maxim de putere), deci si relatiile noastre vor intra intr-o noua dimensiune. Te poti pregati pentru ceva mai multa iubire romantica, mai ales ca multi si-au trait lectiile in ultimele luni pe acest plan. Va incepe o lume a simtirii si ne putem pregati pentru cateva saptamani foarte sensibile si sentimentale.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ca sa capeti putere si control asupra unei situatii, trebuie sa te vezi in pozitia de lider si asta nu e usor acum din pricina multor emotii interioare ce te tulbura si care iti pot impinge focusul in alta directie. Daca ai preocupari profesionale, amana-le si ocupa-te mai intai de inima ta pentru ca si ea are nevoie de atentia ta. Oricat de mult iubesti anumiti oameni din viata ta, ai nevoie de timp doar pentru tine si e important sa iti dai seama de asta inainte de a te simti frustrat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca nu intelegi miscarile anumitor oameni, nu fii prea sceptic pentru ca e posibil ca in lumea lor si conform gandirii lor sa fie chiar firesti. Totusi, daca ceva in stomacul tau iti transmite disconfort fata de eforturile facute de altii, asculta-ti intuitia. Daca exista un uragan in interiorul tau, nu il controla ci da-ti seama pentru ce este si ce informatie poarta pentru binele tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista ceva confuz despre unele din relatiile tale. Poti sa vezi un anumit tipar dincolo de suprafata dar poti avea o dificultate sa intelegi cat de implicat esti in el. dar lumea exterioara este doar o oglinda a celei interioare, tine minte asta la fiecare pas si om intalnit. Ce esuezi sa vezi in anumiti oamenipoate fi exact ce ar trebui sa vezi la tine ca sa capeti respect si iubire pentru tine si pentru ei. Vezi mai bine valoarea pe care fiecare legatura apropiata o are si a avut-o mereu pentru tine.

