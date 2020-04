Horoscop zilnic MARŢI 14 APRILIE 2020. Atenţie la luptele de putere!

Nu are sens sa ne opunem autoritatilor ce par a detine toate cartile bune din joc; ar fi chiar prosteste sa o facem, oricare ar fi autoritatea din viata noastra. Daca suntem sub presiunea de a face lucruri ce nu ne plac, in loc sa sarim sau sa bodoganim, este mai intelept sa incercam sa punem intrebari in plus, sa ne luam timp ca sa contactam oamenii implicati, sa dam dovada de cooperare. Din fericire, structurata Luna in Capricon de azi creaza aspecte de sustinere cu Neptun si Pluto azi, deci vom face progres daca ne tinem de treaba si nu ne aruncam in conflicte inutile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Norocul si prosperitatea iti bat la usa acum si de aceea ai putea avea atentia si intuitia inchise in fata acestei forte lente, hranitoare, ce te impamanteaza si care iti cere sa pui o frana intr-un anumit proiect sau intr-o relatie. Nu te grabi sa expediezi acest mesaj de la Cosmos care te poate irita la inceput dar de fapt este chiar benefic pentru scopurile tale. Fii deschis la sfaturi din afara ta la acest moment. Lasa indoielile in trecut si priveste inainte spre un viitor stralucit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent pentru ca este posibil sa fii prins azi intr-o situatie in care sa fii intre dorinta de a face un pas inainte versus confortul de a face un pas inapoi. Este posibil ca astfel sa bati pasul pe loc si sa ajungi fix de unde ai plecat. Daca iti mobilizezi curajul de a merge mai departe, asigura-te ca vei folosi lectiile invatate in trecut ca sa eviti capcanele ce pot aparea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te-ai gandit sa mai inveti cate ceva nou si sa obtii o noua diploma pentru noi abilitati sau cunostinte, acum este un timp benefic pentru a porni rotitele acestui proiect. Succesul si norocul generate de propria ta initiativa si prin abilitatile tale sunt categoric favorizate acum. O calatorie va fi posibila in curand, deci pregateste-ti planurile.

