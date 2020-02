Horoscop zilnic MIERCURI 12 FEBRUARIE 2020. Continua vindecarea relatiilor

Balanta insa este diplomata, concilianta si de mare folos in relatii.

Luna in Balanta ne indeamna sa ne conectam cu prietenii, cu strainii, cu cei dragi, cu oamenii in general... Intretine un dialog placut, poarta ceva placut sau invita pe cineva. Viata este mult mai placuta atunci cand ai cu cine sa o imparti si traiesti. Cine altcineva ne poate reaminti asta daca nu Balanta?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oricat de destept esti, acestea sunt vremuri ce ridica provocari pentru minte, in care unele aspecte nu iti par cu sens, oricat le gandesti si iti bat capul. Nu te mai stradui, da-ti seama ca esti doar om si ca nu ai cum vedea imaginea completa, de ansamblu pentru care se intampla unele situatii. Un partener sau persoana iubita are nevoie de o mana de ajutor, dar ai grija sa nu devii terapeutul sau ci sa iti mentii doar rolul pe care il ai in relatie. Manifesta respect si incredere ca isi gaseste singur calea.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pot fi unele subiecte pentru care inima ta nu este inca pregatita, deci ai grija sa nu fii prea dur cu tine pentru ca nu te simti excelent in aceste situatii. Nu are sens sa fortezi lucrurile dincolo de o limita pe care o consideri acceptabila pentru tine. Unii oameni din viata ta te agita dar nu iti dai seama de ce. Da-le sansa sa straluceasca in ochii tai si arata-le partile pozitive, dar nici nu ignora senzatiile negative pe care le simti in compania lor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Chiar daca stii ca Universul te sustine si iti sustine actiunile si planurile de fiecare data, este bine sa iti amintesti ca e la fel de important sa fii prudent si sa nu te napustesti in orice aventura fara urma de pregatire. Seteaza-ti o baza solida si clara inainte sa faci un salt de credinta, iar dezamagirea nu va mai fi o optiune. Fa tot ce pot ca sa te simti mai intai de toate in siguranta.

