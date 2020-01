Horoscop zilnic MIERCURI 22 IANUARIE 2020. O rană veche a sufletului poate fi vindecată azi

Soarele este in sextil azi cu vindecatorul de rani Chiron in Berbec pana in 2027, deci avem o oportunitate sa revizitam vechi dureri si sa aplicam lumina vindecatoare adusa de energia Varsatorului, anume stiinta si ratiune. Este o ocazie binevenita sa mergem mai departe, lasand in urma perceptia din trecut data de o rana sufleteasca.

Si chiar vei vedea un rezultat benefic in acest sens pana la sfarsitul saptamanii.

Chiron si Soarele actioneaza in asa fel incat suntem reuniti pentru un scop comun si solutiile vin din transcenderea cuvintelor. Exista putere in unison si te poti cupla la aceasta energie azi daca incerci.

Luna e in Capricorn cu doar 2 zile inainte de a fi Luna Noua. Acum este focusata pe rezultate si pe finalizarea muncii.

Picioarele sunt bine infipte in pamant si suntem motivati sa actionam pe ce ne deranjeaza cel mai mult. Nu mai poti trai cu aceasta problema ? Este timpul sa faci ceva cu ea. Uranus te ajuta sa mergi mai departe si sa experimentezi o abordare diferita a problemelor tale, in special a unora vechi, antice. Schimba energia si elibereaza acel diavol ce nu iti da pace!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai grija ca intri intr-o perioada mult mai solicitanta si provocatoare. Este timpul sa te focusezi pe propriile tale planuri si sa incetezi sa te ingrijorezi despre ce fac altii sau ce ar putea gandi. In aceasta zi si etapa a vietii tale, chiar ai nevoie sa dai prioritate absoluta nevoilor tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Obligatiile si responsabilitatile zilei te pot coplesi cu presiunea lor. Insa este doar temporar. Asigura-te ca abordezi orice apare cu calm si ratiune. Nu actiona impulsiv si nesabuit. Si mai ales tine minte ca nu poti lua decizii bune si scapa de stresul care iti strica starea de bine daca actionezi neechilibrat. Respira rar, centeaza-te da-ti cateva clipe de pauza si doar apoi reia ce ai de facut.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lasa-ti talentele si abilitatile sa se ridice deasupra provocarilor azi ca sa poti solutiona orice problema apare in cale. Fa tot ce poti sa schimbi peisajul daca rutina zilnica ti-a luat din cheful de viata. Daca esti obosit, e necesar sa iei masuri si chiar sa schimbi perspectiva asupra unui subiect ce te epuizeaza mental. Este o zi buna pentru tine sa petreci mai multe momente cu cei dragi si sa te scufunzi in conversatii care iti ridica starea de spirit, despre viitor.

