Horoscop zilnic pentru duminică, 29 decembrie. O zodie are o zi complicată la sfârşit de an

Berbec. Moment de bilant si de realism: veti putea aprecia in ce masura au avut acoperire estimari si aprecieri ale voastre legate de un proiect profesional. Iar daca este nevoie, cautati acum solutii, variante, apelati poate la experienta altora; cineva pare dispus sa o impartaseasca cu voi.

Taur. Sunteti in atentia celorlalti, posibil moment de glorie pentru voi: se vorbeste despre realizari scolare, intelectuale sau de alta natura. Intalnirile si discutiile de astazi pot conduce curand la o asociere, la o colaborare pentru o perioada sau la un proiect.

Gemeni. Se simte o tensiune interioara legata de cheltuieli sau de sume pe care urmeaza sa le returnati, de bani care vi se datoreaza. Veti avea ocazia curand sa constatati, ca de multe alte ori, ca viitorul este destul de diferit de asteptarile noastre: se deschid usi, apar oportunitati.

Horoscop zilnic pentru duminică, 29 decembrie. O zodie are o zi complicată la sfârşit de an

Rac. Posibil sa primiti multumiri si chiar o rasplata pentru un gest al vostru, pentru un sfat sau o vorba buna spusa la momentul oportun. Oricum, pare sa revina la sentimente mai bune fata de voi cineva care s-a aratat mai rece, inflexibil sau sigur pe pozitia sa, dupa ce a mai reflectat.

Leu. O dinamica placuta in cuplu: va amuzati, faceti haz de necaz, va sustineti reciproc, iar rezultatele sunt pe masura: finalizati activitati de rutina sau care nu va fac prea mare placere, depasiti un moment delicat. Posibila supriza de zile mari in calea celor care sunt in cautarea jumatatii lor.

Fecioara. Poate ca recent ati visat sau v-ati facut un plan iar acum treceti la treaba. Iar pentru o parte a activitatii este posibil sa primiti un ajutor eficient sau poate ca va distrati impreuna cu cei mici in timp ce invata de la voi sau fac si ei ceva cu mainile lor.

Horoscop zilnic pentru duminică, 29 decembrie. O zodie are o zi complicată la sfârşit de an

Balanta. Amintiri din tinerete sau din copilarie va creeaza o stare de bine pe care se pare ca o veti transmite si celor din jurul vostru. Sau poate ca rememorati cu omul iubit momente marcante ale inceputurilor voastre, va ganditi la un vis care a ramas sa vi-l impliniti.

Scorpion. Veti ajunge poate la concluzia ca oricat de frumoase sunt locurile vizitate si cat de interesanti sunt oamenii intalniti, tot mai bine este acasa la voi. Se strang in aceasta perioada relatiile cu frati, surori sau verisori si poate veti avea de castigat cu totii pe mai multe planuri.

Sagetator. Ca de obicei, va face placere sa dati o raita prin imprejurimi, sa va clatiti ochii. Posibil, insa, sa faceti si niste achizitii de marca la preturi convenabile in locuri in care nu ati mai ajuns pana acum ori sa aflati mici secrete pe care le veti putea folosi in activitatile voastre.

Horoscop zilnic pentru duminică, 29 decembrie. O zodie are o zi complicată la sfârşit de an

Capricorn. Nu sunteti genul care se lasa impresionat cu una, cu doua, insa astazi va merg la suflet aprecieri ale altora la adresa voastra, un mic cadou sau o atentie care are pentru voi o semnificatie speciala. Ar fi un motiv de mandrie: o reteta care va reuseste de minune de la prima incercare.

Varsator. Vi se face curte, aveti un ce anume care atrage priviri, admiratie, comentarii. O prima intalnire astazi cu cineva cu care pana acum ati avut doar o colaborare profesionala ar avea un impact remarcabil asupra amandurora: va descoperiti si alte calitati, preferinte si interese comune.

Pesti. Melancolie, neincredere poate intr-o promisiune care vi s-a facut, poate ca vi se pare prea lunga asteptarea. Vesti bune de departe sau poate ca cineva care traieste in alta tara va ia prin surprindere si va anunta ca este gata sa va intalniti fata in fata.

Horoscop zilnic pentru duminică, 29 decembrie. O zodie are o zi complicată la sfârşit de an