Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 11 IANUARIE 2020. După eclipsa de Lună plină, imprevizibilul Uranus iese din retrograd!

Uranus aduce schimbari care sunt bune pentru drumul nostru, chiar daca pe moment nu le intelegem.

Uranus este in Taur de anul trecut si va fi aici pana in 2026, zodie in care nu a mai fost de 80 ani.

Dupa energia puternica a eclipsei de Luna plina in Rac de ieri, Uranus poate aduce eliberarea unei presiuni prin orice forma, de la o cearta, un strigat sau o portie sanatoasa de rasete. Poate ca ceva s-a petrecut in constiinta ta ieri si nu e cale de intoarcere. Foarte bine. Uranus e aici, revine in direct cu solutii rapide si imprevizibile ca sa ajute si sustina schimbarea.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti ca si cum esti tras in tot felul de directii diferite si nu te poti decide in ce directie sa te duci. Aceste tendinte pot deveni mai puternice azi si a lua o decizie iti poate da batai de cap. Ai nevoie sa fii atent cu judecatile pe care le poti avea pentru ca emotiile sau alti factori externi pot interveni in bunul tau simt azi. Este mai bine sa amani decizii importante.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te afli intr-un moment de creativitate ridicata. Descifreaza ce iti transmite imaginatia ta. Iti va aduce noroc si fericire. Lasa-ti mintea sa iti conduca inima si nu mai cauta logica in orice. Canalizeaza-ti energia doar putin cat sa lasi tot acel aur interior sa iasa. Astazi e o zi buna sa te gandesti la investitii de tot felul. Da-ti voie sa te simti mai liber si nu exagerat de prudent si temator.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi poti fi in starea de a domina si doresti sa preiei fraiele pentru a-ti demonstra autoritatea si priceperea. Totusi, fii atent sa nu exagerezi si sa calci accidental pe cineva pe picioare. Desi te poti simti ca tu stii mai bine si poti stapani mai bine lucrurile, tot este indicat sa iti doresti cooperarea si armonia cand derulezi absolut orice proiect.

