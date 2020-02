Horoscop zilnic VINERI 7 FEBRUARIE 2020. Începe un super weekend şi Venus intră în Berbec

Daca te pregatesti de petrecere, weekendul te va umple de energie.

Luna reprezinta ce ai nevoie si Venus ce vrei si cu ambele in zodii de foc putem avea rezultate instantanee in romantism. Dar sentimentele nu vor dainui prea mult daca nu exista reciprocitate. Venus in Berbec duce la viteza in dragoste si la o abordare directa. Ne asteapta vremuri interesante!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Activitatile de grup se pot dovedi si intelectuale si satisfacatoare emotional la acest moment. Relatiile cu vechi prieteni devin din ce in ce mai puternice iar noi prieteni pot intra in scena. Printre ei pot fi oameni din meseria ta. Prin ei poti afla despre noi oportunitati utile tie profesional. Asteapta-te sa auzi o poveste inspirationala de vreun fel ce te poate misca pana la lacrimi. Lasa emotiile sa se manifeste.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai putea auzi despre oportunitati ce vin dintr-o sursa neobisnuita si gandeste-te cum sa profiti de pe urma lor. Valorile tale iau o turnura mult mai spirituala mai ales ca obiectivele tale materiale sunt implinite. Ai putea face planuri sa participi mai mult in activitati spirituale si abia sa astepti asta. Cineva apropiat tie iti poate recomanda carti de suflet interesante.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Contactul cu altii in cartierul tau iti aduce vesti bune in calea ta. Apeluri telefonice, mailuri sau timp petrecut in masina poate duce la o forma de avansare financiara pentru tine. Te simti in mod special foarte concentrat acum iar intelectul si emotiile tale sunt in acord cu ce ai nevoie ca sa iti implinesti obiectivele. Energia ta fizica si entuziasmul sunt puternice, la fel determinarea ta. Tot inainte !

