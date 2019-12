Horoscopul anului 2020. Astrologul Roxana Luşneac anunţă un început excelent în Casa norocului şi a banilor

Horoscopul anului 2020 -Berbec

De ceva timp, nativii Berbec își doresc ceva nou, ceva interesant în viața lor și până acum nu au avut curajul să facă pasul decisiv. În 2020 norocul le surâde! Berbecii care nu au reușit în 2019 să-și ducă planurile la bun sfârșit și să facă schimbări semnificative pe plan profesional, le vor finaliza în 2020.

Astrele îi susțin în evoluție și le aduc oportunitățile necesare. Pe de altă parte, ei vor trebui să sacrifice ceva și să renunțe la persoanele din anturaj care nu au o influență pozitivă asupra lor.

Berbecii vor călători în acest an, vor munci și vor face o echipă bună cu partenerul de viață. Cei singuri trebuie să știe că anul 2020 e un an bun pe plan sentimental și sunt șanse mari ca în acest an să-și întâlnească jumătatea.

Lunile iunie, iulie și august pot veni cu turbulențe, tocmai de aceea este foarte indicat ca berbecii să își țină nervii, ambițiile și replicile acide sub control, deoarece riscă să deschidă conflicte din nimic. În aceste luni critice, Berbecii ar trebui să nu ia decizii majore și dacă știu că se aprind ușor să învețe să își controleze reacțiile.

Nodul nord le aduce berbecilor, în 2020, șanse de a-și mări câștigurile, dar și oportunități de afaceri. Se nasc idei, flerul este la cote excelenteși de aici pot lua naștere business-uri promițătoare.

Atmosfera în familie este foarte bună, ceea ce le va permite Berbecilor să se ocupe mai mult de sănătatea lor sau de cea a mamei. Este posibil să apară mai multe facturi în acest sens.

În prima parte a anului există șanse ca unele lucruri să devină “explozive”. Totul se liniștește în cea de-a doua jumătate a anului, mai ales toamna, când berbecii se vor bucura de familie, tihna casei și succesele înregistrate în sectorului muncii.

Horoscopul anului 2020 - Taur

Anul 2020 vine cu multe suprize pentru nativii zodiei Taur. Dacă până acum aceștia își puneau singuri anumite bariere, în 2020 este momentul ca ei să îndrăznească mai mult. Să își depășească propriile limite, să te autodepășească și să arate ceea ce pot.

Încăpățânarea caracteristică zodiei lor le va fi de ajutor în 2020. Taurii vor avea astfel determinarea necesară să evolueze și să scoatăce e mai bun din lucrurile pe care le fac.

Din 24 ianuarie, cu Saturn în casa banilor și a norocului, Taurilor li se cere să păstreze relațiile bune cu cei de la care au ce învăța, cei mai în vârstă. Doar așa ei vor avea susținere pentru a atinge succesul în proiectele lor.

Marte va guverna casa a 8-a a taurilor din 8 februarie până pe 22 martie, așa că atenție la neatenție! Taurilor le este recomandat ca în această perioadă să conducă cu grijă, să fie atenți la tot ceea ce ține de foc, fie instalații de încălzire, electricitate sau gaze. Expunerea la riscuri dacă nu este neapărat necesară este de evitat.

Lunile Martie, Aprilie și Iunie le vor aduce taurilor călătorii, planuri, șanse de a lucra cu străinătatea sau chiar de a pleca acolo pentru o perioadă.

În perioada 11 mai până la data de 29 septembrie se va evita demararea proiectelor importante, acțiunilor sau afacerilor mari. În aceste luni pot interveni obstacole neașteptate și perioade de turbulențe.

În schimb, din 30 iunie și până la sfârșitul lunii noiembrie, taurii își pot face planuri. Ei se pot documenta și pot creiona strategii, ba chiar să înceapă sa își vizualizeze viitorul și să își imagineze unde vor să ajungă spre sfârșitul anului.

Taurii vor sta bine la capitolul finanțe și în 2020. Dar cum nativii acestei zodii găsesc rapid întrebuințarea banilor aceștia vor veni și vor fi plasați rapid în diferite investiții. Iar rezultatele se vor vedea prin schimbarea mașinii sau a casei. Oricum, în 2020 ceva nou trebuie să vină în viața lor. În sectorul sănătate situația va fi însă destul de fragilă. Taurilor le este recomandat și nu ignore problemele de sănătatea și să le trateze din pripă. Marte nu este prea prietenos cu acest sector.

