Horoscopul INDIAN al saptamanii: La ce esti favorizat de zeitati?

O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

Insa premiza de baza a horoscopului indian este ca toti si toate sunt interconectate in toate timpurile si in toate dimensiunile. Karma si norocul tau sunt determinate de un plan cosmic predestinat. Esti un suflet ce se incarneaza intr-un corp la un moment specific in timp si spatiu iar viata ta este o reflectare a marelui intreg in care te nasti, asa cum o floare infloreste doar la un anumit moment din an, cand toate conditiile sunt perfecte pentru asta. La fel este si cu nasterea, viata si moartea noastra, conform teoriei karmei in horoscopul indian.

Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru.

Ce inseamna asta Un om are liberul sau arbitru, libertatea de vointa de a alege dintre mai multe optiuni, dar trebuie sa accepte consecinta alegerii sale. Consecinta poate sa apara imediat sau poate fi decalata si mii de vieti.

De aceea inteleptii indieni dau exemplul : "Asa cum un vitel iti gaseste mama intr-o cireada de 10.000 vaci, la fel si consecintele alegerilor tale de oricand te vor gasi pe tine". Astfel, karma este cea care dicteaza si domina viata. In functie de reactia karmica, un nou mediu sau situatie ti se prezinta, cu alte alegeri in care poti sa iti experimentezi libera vointa.

Astrologia indiana este o stiinta.

Numele sau este Jyotisha – ceea ce inseamna "stiinta luminii". Aceasta stiinta considera ca puterea si vointa divina a Creatorului se manifesta prin corpurile ceresti purtatoare de lumina astrala divina care se crede ca ne determina destinul.

CARE SUNT ZODIILE IN HOROSCOPUL INDIAN ?

Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.

In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii.

Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica.

Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii.

O harta completa indiana sau vedica arata abilitatile fiecarui om, misiunea de viata, karma, obstacolele si evolutia.

Diferenta dintre astrologia vestica si cea vedica (indiana)

Desi cele 12 zodii se numesc la fel ca in astrologia vestica cu care suntem obisnuiti dintotdeauna, veti observa ca exista diferente date de data de inceput si de final pentru fiecare zodie.

De ce ? Astrologia indiana foloseste zodiacul sideral bazat pe constelatii iar astrologia vestica foloseste zodiacul tropical bazat pe anotimpurile din an date de miscarea Soarelui fata de Pamant.

Soarele a fost urmarit, interpretat si studiat de omenire inca de la inceputul vietii pe Pamant. Miscarea sa poate fi studiata in doua feluri : in raport cu propria noastra pozitie de pe Pamant sau in raport cu propria sa traiectorie ca fundal pentru celelalte astre.

Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec.

Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.

IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL KARMIC AL SAPTAMANII !

Acest mesaj este scris de astrologi indieni brilianti, medaliati in excelenta pentru astrologie vedica si cu titluri de onoare in uniunile astrologice indiene.

Horoscop indian BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Nu te expune prea mult. Cineva ar putea da vina pe tine, la locul de munca, iar tu nu meriti asta. Dar daca reactionezi si devii agresiv, toata lumea va crede ca esti vinovat. Asteapta finalul saptamanii sau chiar saptamana viitoare, pentru a lua o decizie cu privire la aceasta situatiei. Bazeaza-te pe prieteni sa te mai scoata din zona de disconfort si nervozitate.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Te incanta ideea de a invata sa canti la un instrument muzical. De ce nu incerci?! Te poate relaxa. Daca trebuie sa iei o decizie importanta, este nevoie de multa maturitate si simt practic. Poate o reuniune de familie iti va fi de ajutor ca sa vezi care ar fi implicatiile si din punctul celorlalti de vedere. Nu este exclus ca pana la finalul acestei saptamani sa culegi roadele unui proiect la care ai lucrat mai de mult.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Saptamana aceasta nu ai de ales decat sa mergi cu valul, altfel vei simti ca te sufoci. O mare parte din succesul tau va depinde in aceste zile de modul in care vei colabora cu apropiatii. Comunica sincer si deschis cu cei din jurul tau. Apar oportunitati la locul de munca ce te vor propulsa pe calea succesului.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

