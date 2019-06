Horoscopul special: MERCUR în strălucitorul LEU 2019, de unde va fi şi RETROGRAD. Ce îţi aduce SPECIAL acest tranzit FESTIV toată vara

Deci am face bine sa ne acomodam cu aceasta energie puternica intrucat ne va marca aproape toata vara. Vom avea parte de Mercur in Leu atat direct cat si retrograd... fapt interesant pentru ca perioadele retrograde scot mai tare in evidenta energia combinatiei dintre planeta si zodia in care se afla. Chiar nu poti scapa de energia Leului in urmatoarele doua luni, indiferent daca esti sau nu fan al acestei zodii. Si Soarele va ajunge aici o luna, deci ... regele Leu este la putere!

In astrologie, Mercur este planeta comunicarii, a proceselor de gandire, a obiceiurilor de rutina, a transporturilor, tehnologiei si a oricarei informatii in posesia careia intram zi de zi. Cum am putea sa traim fara telefoane, emailuri, mesaje text, Internet ? Comunicarea este totul. De aceea Mercur este asa de important si noi imprumutam felul de a fi al zodiei sale gazda pe domeniile de care el raspunde.

In acest parteneriat dinamic cu totii simtim o mai mare nevoie sa comunicam din inima (Leul conduce inima) si sa ne facem auziti mai tare si mai clar precum leii, sa se stie cine suntem cu adevarat si sa fim respectati pentru asta !

"Iti cer macar putin respect, atat iti cer" – Orice planeta ajunge in Leu intra in contact cu principala sa caracteristica : nevoia de respect si disponibilitatea de a face orice pentru a dobandi respectul ce considera ca i se cuvine (ca orice rege al junglei, nu?). Mercur in Leu ne face sa ne dorim respect pentru opiniile, gandurile, punctele de vedere si dorind acest lucru, increderea de sine tinde sa se transforme in bravada. Este posibil sa te izbesti la tot pasul de oameni care se agita sa fie si ei centrul atentiei si este firesc in acest tranzit.

Ca atare, in mijlocul conversatiilor jucause si pline de viata care afiseaza multa afectiune, trebuie sa te asiguri ca egoul tau nu confisca intregul proces al vorbirii si gandirii. Cea mai mare problema a Leului este mandria si orgoliul sau urias. Insa nu te astepta la ce e mai rau ci mai bine priveste spre Soare care este coordonatorul Leului. Cum ar putea Soarele sa ne aduca ceva rau?

In Leu, Mercur este expresiv, teatral dar si incredibil de persuasiv. Din pacate, aici ii si incepe "drama". Leul nu greseste niciodata, el asa crede. Din contra, orice ai face, Leul considera ca poate face mai bine. De aceea este important sa ai in preajma si persoane care sunt mai empatice si linistite si dispuse sa asculte. Multi dintre noi nu prea vom fi in dispozitia de a asculta ci doar de a vorbi tare si clar !

Leul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm, cu limbaj mai colorat.

Leului ii plac dezbaterile elaborate si acum il are pe Mercur de partea sa ca sa puna acea scanteie suplimentara in lucrurile rostite, pline de duh, culoare si savoare ? Da, aceasta este influenta Leului asupra lui Mercur !

Nimic nu ne va tine pe loc in a vorbi ! Daca ai avut ceva in minte dar ai fost prea timid sa rostesti, vei recupera acum cand in sfarsit vei avea curajul de a deschide gura. Doar fii atent, pentru ca Mercur este vitezist iar Leul este expresiv, deci cuvintele pot iesi din tine un pic prea mult.

Mercur in Leu ne da liber la multe glume si rasete pentru ca Leul este una zodiile foarte amatoare de a participa si a genera distractii pe cinste, inclusiv alaturi de copii sau in numele copilului interior.

Si ideile creative vor incepe sa curga mult mai fluent si firesc cu Mercur in Leu. Este o buna oportunitate sa ne folosim de pasiunea si entuziasmul Leului si sa le canalizam intr-un scop creativ. Te poti surprinde ca iei pensula de pictat sau sa stergi de praf aparatul foto si sa te duci in exterior si sa creezi, sa creezi si iar sa creezi stralucirea vietii din jurul tau!

Si tu vei fi precum Mercur in Leu: Increzator / Entuziast / Dramatic / Autoritar / Direct / Convingator / Cald / Jucaus / Creativ

Cum te impacteaza IN FUNCTIE DE ZODIE tranzitul lui Mercur in Rac

Leul este pasiunea ce arde in tine. Este acea coplesitoare fericire pe care o ai cand faci ceva ce iubesti. Cum altfel, fiind coordonat de Soare ? Mercur in Leu te face sa fii unic si sa stralucesti prin tot ce gandesti si spui. Leul conduce inima. El reprezinta copilul nostru interior si lumina individuala. Cum esti tu cand nimeni nu te priveste?

MERCUR in LEU 2019 pentru BERBEC

Umorul si apetitul pentru teatral si spectaculozitate iti va colora stilul de comunicare cu Mercur in Leu si in zona ta de exprimare de sine. Pana pe 19 iulie cand Mercur retrograd iese din Leu si reajunge in Rac, te vei conecta cu lumea intr-un mod jucaus si vei aduce spiritul de curiozitate in hobbyurile tale si in activitatile favorite. Farmecul iti va fi ridicat. Oamenii cu care ai legaturi romantice te vor gasi o companie spirituala si foarte placuta. Daca ai copii, vei fi in acord mai mare cu ei si veti petrece timp de calitate impreuna pentru ca vei fi si o sursa de distractie si stare de bine. Este o perioada in care sa dansezi sub lumina reflectoarelor si sa te scalzi in autenticitatea ta.

MERCUR in LEU 2019 pentru TAUR

Casa iti este acolo unde e inima ta si in acest tranzit festiv al lui Mercur in Leu nu te temi sa preiei conducerea pe planul de acasa. Vei primi toata atentia de la toti cei dragi, indiferent ce grad de rudenie ai cu ei. Ai tendinta sa fii destul de rusinos sa iti impartasesti gandurile in public, inclusiv cu sefi sau colegi, insa vei fi plin de vorba si farmec cu familia si membrii cercului tau de suflet. Pana pe 19 iulie cand Mercur retrograd iese din Leu si reajunge in Rac, vei afla tot ce ai nevoie sa stii despre aspectele de familie ce conteaza pentru tine si vei face planuri stralucitoare pentru viata de acasa. Conversatiile despre copilaria ta pot contine informatii vitale de care vei avea nevoie in viitor.

