Horoscopul zilei de JOI 19 SEPTEMBRIE 2019. Energie cât o mie de la Marte şi Pluto!

Marte te umple cu foc de actiune iar Pluto il face nuclear!

Exista o mare manifestare de putere acum si aici si se intampla fara mare efort din partea noastra. Cu efortare minima putem obtine rezultate maxime azi. Cheia? Sa avem abilitatile necesare pentru ce avem de facut. Cuvantul cheie este Fecioara pentru ca Marte inca este aici, in Fecioara. Fecioara vrea sa serveasca, sa ajuta, sa indrepte, sa ofere solutii eficiente.

Marte iti impinge toata priceperea ingenuoasa pentru a atinge un obiectiv ambitios azi.

Pluto e in Capricorn si este totalmente despre putere – sa ai putere, sa abuzezi de putere sau sa cazi din cauza puterii. Unde poti sa aplici in viata ta aceasta energie, dar intr-un mod constructiv, benefic, pentru progresul tau ? Marte iti da o mare cantitate de energie si baga viteza spre inainte.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este una din acele zile in care iti este recomandat sa oferit o iubire cu grija cuiva din familie, Berbecule. Ofera un bol cu supa sau un ceai, dar mai presus de asta incearca sa nu stai in calea nimanui. Uneori, o tacere neintrerupta dar plina de iubire si empatie este cel mai bun tratament vindecator. Poti folosi o asemenea reteta azi. Iar tu de ce sa nu te ghemuiesti comod cu o carte buna cand poti ? Creaza-ti momentele tale de stare de bine, chiar si in mijlocul zilei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista o energie intensa in aer, unii o pot percepe tensionata, dar nu prea poti face prea multe in acest sens. Atmosfera aspra este in contrast cu lejeritatea pe care ai simtit-o in ultimele zile, cauzata, poate, si de vestile bune pe care le-ai primit. Poate ca ai primit sau primesti complimente pentru munca ta sau calitatile tale ? Nu te lafai, nu te culca pe o ureche, chiar daca le meriti. Nu exacerba situatiile, fii rabdator, evita orice confruntari cauzate de energia intensa a zilei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te afli intr-un impas financiar azi, gestioneaza-ti emotiile cu echilibru. Stresul unei situatii te fac sa cauti solutii radicale. Ar aduce beneficii vietii tale si familiei tale un al doilea job sau o efortare suplimentara pentru mai multi bani ? Ai incredere intr-un prieten si discuta ce te preocupa, nu tine in tine, vezi daca altcineva nu vede alt tip de solutii mai simple. Poate primesti un impumut, cine stie ce idei mai apar.

