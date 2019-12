Horoscopul zilei de MARŢI 24 DECEMBRIE 2019. Eliberare cu binecuvântare în Ajun de Crăciun

Entuziasmul este palpabil in acest sezon de sarbatori.

Nu doar ca avem pe Uranus ce ne aduce unele surprize fericite in cale, dar avem si o eclipsa solara inelara ce vine peste doua zile, impingandu-ne dramatic agenda si planurile tot inainte cu viteza ! Ramai flexibil. Lasa-ti planurile rigide sa se topeasca si adapteaza-te din mers. Si mai presus profita de dinamismul pe care astrele ni-l dau. Este chiar intens, ca si cum simtim artificiile Cosmosului pentru noi de Craciun.

Luna este in iubitorul de libertate Sagetator azi deci si noi sa ne bucuram de libertatea pe care inima o vrea, iar Uranus sigur nu ne va dezamagi in ajun de Craciun. Doar ca trebuie sa avem mintea deschisa pentru ca ce pare ciudat poate fi absolut minunat pentru tine si viitorul tau.

Uranus este retrograd din august, permitandu-ne sa recuperam si sa internalizam toate schimbarile ce au avut loc de un an si ceva incoace. In doua saptamani Uranus revine direct in Taur si deja incepe sa construiasca entuziasmul ce urmeaza, iar acest trigon cadou chiar in ajun de Craciun este ca o confirmare ca suntem pe calea buna si ca lucrurile se intampla repede.

Si am face bine sa credem!

Astazi este o zi in care sa te bucuri de libertate. Daca iti faci planuri restrictive si fixe, Universul iti poate arata ca te inseli, asa, ca sa inveti sa nu mai faci acest tip de planuri ca si cum tu esti in totalitate in control. Nu de alta, dar ceva mai bun poate veni spre tine, deci trebuie sa dai camp liber posibilitatilor.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Informatia este cheia pentru tine azi, cu Luna in sectorul comunicarii tale. Incerci sa accesezi si sa distribui informatie in moduri clare si concise. Felul in care faci asta azi poate duce la schimbari pe termen lung pentru tine. Oportunitati pentru noi inceputuri pot veni prin canale de comunicare azi. Nu da nimic la o parte dar fii realist. Gandirea rationala este favorizata aici, dar intuitia te ghideaza la fel de bine. Foloseste intuitia ca sa determini ce e adevar azi si ce nu e. Ce iti spune Universul azi prin oameni, fapte, situatii ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mintea iti este pe directia casa si familie si radacinile tale azi. Te poti gandi chiar la case in general sau la casa parinteasca de unde te tragi. Azi e ultima zi inaintea Lunii Noi si a eclipsei inelare solare, deci e un timp bun sa incepi un capitol nou pe frontul de casa. Te gandesti sa faci schimbari pe termen lung sau esti focusat pe obiective a la long azi. Orice schimbare cat de mica functioneaza azi. Focuseaza-te pe noi inceputuri si esti energizat de tot ce se poate prezenta in fata ta. La ce schimbare lucrezi acum ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi grozava sa iti lasi sufletul relaxat pentru ca astrele te invita sa iti onorezi copilul interior azi si sa te bucuri de viata ca un copil. Ai noi oportunitati minunate in fata pentru noi inceputuri in moduri distractive si placute. Te poti bucura sa petreci timp cu copiii azi. Abordeaza orice subiect cu o inima vesela si nimic nu te va dobori. Considera ziua de azi ca o oportunitate sa experimentezi empatia fata de cei ce au o stare proasta si te alegi si cu karma buna.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.