Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 21 SEPTEMBRIE 2019. A treia şi ultima ocazie pe 2019!

Dupa aceasta zi, acest aspect incepe sa paleasca si la fel si abilitatea noastra de a visa excesiv de mare, de a ne unifica viziunile si a ne dezvolta imaginatia foarte mult. Sansa de a ne construi o viata mai buna incepe din minte si din puterea unica a acesteia de a-si imagina, de a vedea o alta imagine in locul celei prezente.

Sa folosim aceasta puternica energie pentru a ne crea mental acel viitor mult dorit.

Din fericire, Luna este in Gemeni deci sunt multe optiuni si posibilitati disponibile care sa ne inspire, dar si discutii cu oameni care vin cu viziunile lor pline de alta inspiratie. Stim ca Jupiter ne conduce viziunea si Neptun imaginatia si compasiunea. Cele doua la un loc duc la o sansa reala de a crea o viziune mult mai mare si in acord cu spiritul.

Totul pare posibil, deci nu te lasa ratacit in alte detalii azi si viseaza mare ! Avem de profitat de aceasta energie super romantica si plina de vise mari pentru ca ea e specifica anului 2019 ; in 2020 abordarea este mai cu picioarele pe pamant, mai realista si mai materialista. Neptun va continua sa ne inspire dar unele realitati vor fi dificil de ignorat.

Deci foloseste ziua de azi si tot weekendul ca sa iti clarifici viziunea pentru viitor si sa iti hranesti spiritul. Te va ajuta si sustine in fata schimbarilor majore structurale din urmatorii ani.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conecteaza-te azi cu cei care te sustin in urcusurile tale si iti incurajeaza fanteziile, in loc sa o faci cu cei ce te coboara cu picioarele pe pamant. Exista o nevoie ca tu sa stralucesti mai puternic decat de obicei si nu e niciun motiv sa nu fie asa. Cat timp te aliniezi cu oamen admirabili si cu cauze nobile, totul va functiona splendid pentru tine, vei vedea.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca ai copii, poti avea unele provocari cu acestia ce pot fi melodramatici sau pot fi preocupati de o relatie de prietenie sau de imaginea proprie. Dramele lor pot parea nesemnificative insa ele sunt uriase in viata copilului tau. Incearca sa fii empatic si intelegator azi. Daca nu esti parinte, aceeasi recomandare iti este valabila in cazul in care cineva din anturajul tau se confrunta cu un conflict sufletesc ce ii pare de nesurmontat. O vorba de incurajare si o imbratisare fac minuni.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Deschide gura si spune ceva astazi. Poate ca coci ceva in interiorul tau pe un subiect care s-ar rezolva mult mai usor daca, pur si simplu, ti-ai verbaliza preocuparile cu cei din jurul tau. Cheia pentru tine acum este sa nu ai un cui si un gand negativ pe tot ce apare in calea ta. Daca vrei sa iasa favorabil multe situatii, trebuie sa iti mentii o atitudine de incredere si speranta.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.