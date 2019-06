Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 29 IUNIE 2019. Zi sub senzuala energie a Taurului!

Incheiem luna iunie intr-o atmosfera romantica data de Luna este in Taur. Taurul este cunoscut pentru energia calda si asezata pe care o revarsa asupra noastra. Condus de Venus, Taurul este al doilea semn zodiacal si aici este locul unde ne intalnim fata in fata cu limitarile dar si cu iubirea pentru corpul nostru fizic. Pe durata acestor zile, este timpul sa iei contact in mod frumos si armonios cu trupul tau. Fa-ti o manichiura, tunde-te, maseaza-ti picioarele, fa o baie cu spuma. Trece-ti mainile peste corp ca sa te reconectezi cu acele parti pe care le iubesti dar si cu cele de care nu esti foarte mandru dar care au nevoie de dragostea ta.

Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit unor provocari. Venus poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.

Hraneste-ti simturile, vazul, auzul, gustul, mirosul, pipaitul. In viata moderna avem tendinta sa ne inchidem in spatele unui zid fata de lumea exterioara. Luna in Taur ne incurajeaza sa fim constienti. Ce auzi acum ? Ce mirosuri sunt in jurul tau ? Mananca o bucata din fructul tau favorit si savureaza aroma. Bucura-te de orice iti incanta simturile.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi te poti simti din cale afara de visator. Starile de dispozitie iti pot fluctua. Poate fi dificil sa ii faci pe altii sa iti impartaseasca bunul umor mai ales ca treci de la el la visare una doua. Sa incerci sa ii faci pe altii sa ti se alature in trenul tau emotional pare a fi o sarcina dificila. Poate ca pur si simplu nu sunteti aliniati unii la starile celorlalti. Incearca sa fii atent ce emotii au ei si daca poti ajuta, fa-o!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent indeaproape la prietenii tai azi. Unul din ei poate trece printr-o zi mai dificila si ar avea nevoie de putina atentie si suport in plus. Daca poti, aduna cativa amici si organizati o cina impreuna sau orice alta activitate care sa va faca sa radeti, sa intariti conexiuni si sa impartasiti lucruri bune si frumoase. Prieteniile sunt comori ce merita pretuite si hranite.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Natura ta artistica se poate trezi azi in mod deosebit. Inima si mintea lucreaza bine impreuna pentru a crea ceva minunat. Foloseste-ti abilitatile pentru a face o afirmatie curajoasa pentru tine. Simte-te cat se poate de bine. Poti avea o tendinta spre comoditate. Daca a sta pe canapea este tot ce doresti sa faci, este foarte in regula. Constientizeaza ca exista multa energie potentiala disponibila pentru tine pe care o poti folosi oricand doresti si cum te simti inspirat.

