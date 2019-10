Horoscopul zilei de VINERI 1 NOIEMBRIE 2019. Venus intră în optimistul Săgetător de azi!

Totul a fost personal, intim, profund, pentru unii cu satisfactie, pentru altii cu transformari, insa totul a fost intens, prea intens. Este suficient. Planeta dragostei paraseste taramul intunecat al Scorpionului spre tarmuri mai insorite azi, alegand dealurile pline de viata si zburdalnicie ale Sagetatorului.

Incepand de acum, aproape toata luna noiembrie, relatiile se vor transforma pentru ca incepe perioada in care dorim libertate si gasim oportunitati noi pe acest domeniu.

Cu Venus in Sagetator, nicio relatie nu isi are sens daca nu ofera si urmatoarea piesa din puzzle. Sagetatorul inseamna viziune si viitor si aici totul trebuie sa tinteasca spre ce urmeaza, cu spirit de aventura, cu aerul curios al cautatorului de mai bine. Cautam sensul si semnificatia in tot ce tine de relatiile noastre actuale. Pentru asta, avem nevoie de libertate ca sa avansam in aceasta aventura. Nu suportam sa ne simtim ingraditi dar nici noi sa nu ii limitam pe altii sa fie ce sunt.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ciuda presiunii si stresului pe care iti poti experimenta in special la locul de munca azi, te poti astepta sa excelezi in orice activitate pe care pui mana si sufletul azi. pe planul vietii domestice, sustinerea pe care membrii familiei ti-o ofera si manifesta se va dovedi ca o nestemata pentru tine. Simte-te iubit pentru ca asa si esti !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti vei transforma ideile abstracte in strategii practice si palpabile azi, si toate merita tot creditul din lume. Vei aprecia si intelege viata ceva mai mult, urmare a unor intamplari traite de tine sau de altii apropiati. Ceva ce iti recomanda mama ta in copilarie sa faci ca sa fii fericit iti va reveni in amintire si chiar vei face acea actiune.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tot incerci sa schimbi lucrurile in mai bine si te tot straduiesti, poate fara a avea incantare. Poate iti e greu sa crezi, dar de fapt esti destul de aproape sa iti atingi scopurile. Deci nu ceda si nu lasa eforturile sa se risipeasca in van. Exista niste treburi neterminate pe care e nevoie sa le gestionezi si asta te cam indispune. Fa ceva ce nu ai avut curaj in trecut sa faci. Nu e niciodata prea tarziu.

