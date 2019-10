Horoscopul zilei de VINERI 18 OCTOMBRIE 2019. Ce stare ne dă Luna în Gemeni?

Pe masura ce ziua se deruleaza, capatam vitalitate mai multa de la Soare.

Este inceput de weekend, se termina saptamana de munca pentru multa lume, deci cu Luna in Gemeni ne putem bucura de o seara alaturi de cei dragi, de prieteni, sa sporovaim nimicuri si sa fim conectati social si cu energie buna. Orice poti face pentru a evita plictiseala este binevenit !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se intampla tot felul de dezvoltari de situatii si evenimente unele dupa altele, rapid si intens iar asta poate sa te debusoleze cand vine momentul de a-ti pune planurile in actiune. Cu toate acestea, nu lasa nicio piatra neintoarsa in cautarile tale pentru a-ti gasi si construi cararea in continuare. Nu stii ce cadou se ascunde in spatele fiecarui lucru ivit in drumul tau. Organizarea este cheia.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te afli pe o cale buna si iti atingi incet dar sigur scopurile vizate. Ca atare, nu lasa nimic sau pe nimeni sa te distraga sau sa te scoata din circuit. Tu ai tot ce ai nevoie ca sa reusesti si, cel mai important, ai norocul de partea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi iti este indicat sa tii pasul cu evenimentele ce se intampla, sa ceri sfatul de la cei in care ai incredere si la care tii cu adevarat. Opinia lor este pretioasa pentru ca ei au avantajul de a vedea lucrurile dintr-o perspectiva mult mai ampla si rodnica. Evita luptele de putere. Stai conectat la o energie buna data de ganduri si sentimente pozitive.

