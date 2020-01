Horoscopul zilei JOI 23 IANUARIE 2020. Schimbă ce trebuie schimbat!

Cuadratura Soarelui cu Uranus vine inaintea Luni Noi de maine in Varsator (zodie condusa de Uranus).

Lui Uranus ii place sa isi puna amprenta peste tot in mod imprevizibil. Poate ca stii ca unele schimbari sunt necesare dar le mai amanai. Acum ti se reintareste acest lucru, poate intr-un fel la care nu te asteptai. Oricum, intr-un anumit domeniu al vietii tale va avea loc o miscare eliberatoare, un nou inceput experimental.

Bucura-te in iubire, facand ce iti place cel mai mult, Venus e in sextil cu norocosul Jupiter si acest noroc se poate transfera si spre tine. Atmosfera in amor se anunta a fi romantica si speciala. Profita de ea !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Permite schimbarii sa se instaleze in viata ta acolo unde trebuie sa se intample, chiar daca ti se pare fara rost. Nu are sens sa tii cu incapatanare de lucruri sau situatii ce trebuie acum sa fie depasite si inlocuite cu unele noi si total diferite decat erau. Poate nici nu intelegi de unde vin acestea si chiar nu conteaza daca atmosfera generala degajata este una benefica pentru tine si servesc unui scop pentru binele tau viitor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In procesele schimbarilor ce au loc in viata ta sau a altora, trebuie totusi respectate anumite reguli, nu neaparat pentru ca este intentia ta ci pentru ca asa este cel mai bine pentru altii implicati. Mergi inainte spre ce iti doresti insa respecta fundatiile anumitor structuri si invata despre tot ce a dus pana la acest moment in timp, din respect pentru trecutul care a construit tot ce acum necesita schimbare. Fii deschis la sfaturi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atmosfera este provocatoare, chiar si cu toate piesele de puzzle in ordine perfecta, pentru ca sunt multe emotii pe care inca trebuie sa le metabolizezi. Desi nu cunosti toate detaliile unei schimbari, da-ti voie sa sapi mai in profunzime. Momentele zilei iti cer sa incetinesti ritmul ca sa intelegi mai bine tot ce se intampla, decat sa te grabesti prin situatii si sa nu le traiest suficient de bine.

