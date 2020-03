Horoscopul zilei JOI 5 MARTIE 2020. Venus intră în Taur! Liber la dragoste!

Venus intra in Taur si va ramane aici pe tot parcursul lunii martie. E timpul ca inima ta sa zambeasca si portofelul sa se mareasca in volum. Moment mai potrivit ca acesta nu putea fi!

Mercur este inca retrograd, deci trebuie putina precautie. Fa cate un pas, apoi asteapta si vezi care sunt rezultatele. Nu te avanta inainte fara sa te gandesti la consecinte. Luna in Rac ne aduce scutul de protectie, insa trebuie sa ai si putina incredere.

Este speranta la orizont?

Cu siguranta, da! Luna va face opozitie cu Jupiter si Pluto, ceea ce va spori apetitul. In curand vei fi de-a dreptul "infometat". Ti-e pofta de dragoste? Ai foame de bani? De-acum vei avea din plin orice iti doresti.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti simti ca ai facut progrese reale in relatiile tale. Si ai dreptate sa te simti asa. Evolutia defineste cel mai bine calea pe care esti acum. Poti fi mandru de tine, pentru ca munca pe care o faci la nivel individual este cea mai buna cale de a contribui la dezvoltarea lumii in care traiesti. Acest mod de a actiona nu este mai putin important decat munca facuta de organizatii globale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Actuala configuratie astrala te va face purtatorul unei noi filozofii. Asta nu inseamna ca tu vei fi New Age, dar mai precis ca vei avea idei ce ies dint noi conceptii de a trai in aceste noi vremuri. Este usor de imaginat cum vei participa in intruniri sau conferinte tinute de minti luminate ale momentului, mai ales ca esti in cautare de raspunsuri. Fii atent insa sa nu te lasi foarte usor convins de un "adevar" ce apare in calea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

De ceva vreme, un numar mare de planete si de configuratii te-au impins continuu sa devii constient ca traiesti pe o mare planeta si nu doar intr-un oras sau un cartier. Devii mult mai constient de societate ca un ansamblu. Asta inseamna ca vei atrage spre tine miscari de scara mai mare. Acum este timpul sa devii implicat pentru ca tu chiar ai ceva de spus lumii in afara doar de interesul si existenta ta de zi cu zi.

