Horoscopul zilei MARTI 18 FEBRUARIE 2020. Ultima zi cu Soarele in Varsator, noi energii la orizont

Pe masura ce trecem de jumatatea lunii feburarie, lucrurile incep sa capete un nou sens al normalitatii. Devine timpul sa cautam unele raspunsuri spirituale care sa ne satisfaca pentru ca de maine Soarele va intra in spiritualul Pesti. E timpul sa ne examinam visele si sperantele din aceasta perspectiva, sa vedem dupa ce tanjim si ce iluzii inca mai intretine. Intuitia ne va fi ghid de baza si ne va trimite inapoi la nava mama pentru a ne reincarca. Fii in regula cu a nu sti ce urmeaza sa se intample si vei ajunge in martie mult mai iubit, inspirat, conectat.

Luna se muta in determinatul Capricorn azi, deci e timpul sa fim cat mai seriosi cu ideile noastre inspirate, sa nu luam nimic in gluma si sa lucram pentru cele mai bune rezultate.

Capricornul este deja sub multa presiune, cu o mare aglomerare de planete aici, Jupiter, Saturn, Pluto, Nodul Sud, Marte. Atentie ca vointele si ambitiile se pot ciocni si ne putem elibera de limitari si custi in care ne simtim inchisi. Sa nu actionam insa nesabuit ci sa ne folosim energia aceasta pentru atitudini constructive pentru a ne sustine cresterea.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sigur ca ai obiective de atins si acum este un moment bun sa te comiti spre ele fara alte amanari. Nu e nimic mai important decat sa devii persoana ce doresti sa devii, deci seteaza-ti clar prioritatile si treci la treaba. Ai grija de tine si evita sa te judeci pentru ca asta indurereaza inima. Si sa stii ca nu ai nevoie nici de atitudinile altora ca sa ti se arate calea de urmat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca vrei sa conectezi diferite extreme in echilibru perfect, trebuie sa fii deschis la minte si sa gasesti cel mai bun teren de mijloc ca sa poti acoperi toate zonele de interes. Asta nu e ceva usor de facut, dar va aduce multa satisfactie dupa ce abordezi stresul, iei treburile in mainile tale si creezi echilibru. Ia-ti tot timpul necesar. Nimic nu trebuie facut peste noapte si ai nevoie de rabdare ca sa poti fi cu ochii pe imaginea de ansamblu si pe ce doresti sa realizezi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Stiai ca zilele noastre aici pe Pamant au fost scurtate cu 1.8 microsecunde din cauza cutremurului de magnitudine 8,9 din Japonia in 2011 ? Exista asadar influente pe care nu le poti intelege si care sunt la carma si nu ar trebui sa fii prea aspru cu tine si cu actiunile tale care, poate, nu depind total de tine. Fii bland cu tine si cu altii, curata-ti calea cum poti spre o intelegere mai inalta si imbratiseaza tot ce are viata de oferit ca esenta reala.

