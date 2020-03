Horoscopul zilei MARŢI 31 MARTIE 2020. Ultima zi din martie vine cu un eveniment de zile mari

Acest aspect de conjunctie are loc astazi si avut loc ultima data in aceasta zodie in 1994 si este foarte important nu doar pentru ca vorbim de Marte impulsivul si Saturn restrictivul dar pentru ca are loc la 0° in Varsator, adica unghiul mult anticipat unde va avea loc conjunctia Jupiter-Saturn in decembrie 2020.

Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate.

Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a aplica unele reguli si intelegeri care sa functioneze bine pentru toti ce implicati (Varsatorul).

Sunt vremuri in care actiunile dictate de energia lui Marte trebuie sa se indrepte cu rabdare, munca sustinuta, respectarea restrictiilor spre construirea unui nou viitor, spre comunitate si folosindu-ne in mare masura de lumea digitala, virtuala – absolut toate fiind domeniile Varsatorului.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti incepe sa petreci timp online cu un nou grup de prieteni. Nevoile tale sociale s-au schimbat in ultimele luni. Tanjesti constant dupa varietate iar prietenii iti pot parea prea previzibili si poti pierde interes pentru ei. Daca asta simti, petrece timpul cu oameni foarte creativi. Iti va face bine sa auzi discutiile lor. Sfat : este o perioada in care esti plictisit de rutinele tale zilnice. Un stil de viata sedentar nu ti se potriveste si chiar iti face bine sa fii in continua miscare. Daca nu gasesti medii creative in care sa simti ca infloresti, fa sport si miscare fizica in casa spre a capata energii si puteri noi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te-ai putea decide sa simti fiorul unei noi aventuri. Esti pregatit sa traiesti unele experiente pline de entuziasm. Poate ca este timpul sa planifici in detaliu urmatoarea ta odisee pentru cand vremurile o vor permite. Iti poate placea o drumetie sau alpinism sau sa explorezi paduri in ploaie sau sa vezi cum este in safari. Visele iti pot fi mai largi ca viata si unele chiar se pot implini. Pana atunci, plimba-te online. Visatul este liber si permis. Sfat : azi vei vedea totul dintr-un unghi mai pozitiv si cei din jur vor observa asta. Foloseste-ti imaginatia, entuziasmul si talentele pentru beneficiul tuturor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Din punct de vedere emotional, azi te poti izbi de un zid de caramida daca vei considera ca sentimentele tale nu sunt suficient de respectate si recunoscute asa cum ai dori sa fie. Daca continui sa proiectezi permanent acea imagine de putere emotionala si duritate, oamenii vor fi si ei in schimb duri cu tine sau se vor uita la tine sa ii sustii tu pe ei si nu invers. Acum este o zi in care poti lasa garda jos, cere ajutor si incurajare daca asta simti ca ai nevoie. Sfat : daca iti este mai bine sa iei o pauza si sa evadezi din realitatea vietii ca sa te reincarci, fa-ti acest bine. Si dormi mai mult!

