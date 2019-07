Horoscopul zilei MARŢI 9 IULIE 2019. Val PUTERNIC de VINDECĂRI

Chiron in Berbec se afla in stationare retrograda fix langa calcaiul lui Mercur, tot retrograd. Mai mult, Soarele este in opozitie cu Saturn aflat in Capricorn. Urmeaza un val puternic de vindecare, fix inainte ca Saturn sa traga linie dupa jumatatea lui 2019 si sa faca calcule. Saturn ajunge in pozitia maxima de retrogradare, ceea ce inseamna ca vei incepe sa analizezi structura vietii tale.