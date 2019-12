Horoscopul zilei MIERCURI 25 DECEMBRIE 2019. Ultima eclipsă solară şi Luna Nouă la noapte. Crăciun fericit!

Aceasta eclipsa solara deschide un portal energetic norocos, ca un cadou de Craciun al Universului.

Apreciaza unde te afli acum in viata ta. Urmeaza vremuri de schimbare insa in bine. Eclipsa solara si Luna Noua in Capricorn aduce acel tip de schimbari ce imbratiseaza viitorul din plin. Elimina ce nu a functionat, false sperante si iluzii pe care le-ai avut, impaca-te cu oamenii care ti-au gresit, iarta-te pentru ca ai gresit si tu fata de unii oameni, inclusiv fata de tine. Este timpul sa ne asumam ca ce a fost a fost, sa ne suflecam manecile. Urmeaza multa treaba buna, productiva in fata!

Dar nu azi. Azi este Craciunul!

Luna in Sagetator ne anunta ca nimic nu ne necesita prezenta totala de concentrare si focus, ci doar sa facem un pas in spate si sa ne bucuram de o zi draga si linistita fara stres, o zi traita in inima.

Daca inca ai treburi de facut, o bine sa fie facute in prima parte a zilei cand Luna e in conjunctie cu Mercur. Iar la noapte, sa ne pregatim pentru marea eclipsa solara. Chiar daca ea nu va fi vizibila pe teritoriul Romaniei, energia sa va fi simtita de toata suflarea de pe Terra. Simtim cum lumea se schimba chiar sub ochii nostri. Tu te schimbi. Poate ca te simti extrem de vulnerabil din cand in cand dar este si eliberator, imputernicitor, o mare oportunitate pentru ceva mai bun. Accepta. Craciun fericit!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uita si tu de munca si focuseaza-te pe viata ta amoroasa. Este o zona a vietii tale ce ar avea nevoie de atentia ta. Nu are sens sa astepti gesturile unui partener ca sa faci asta. De tine depinde. De ce sa nu iti rezervi un weekend romantic? Va face minuni pentru relatia ta si va adauga o sclipire doar prin simplul fapt ca anticipati distractia pe care o veti avea. Dedicarea ta in relatie inseamna acum mai mult pentru tine decat independenta ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti menit sa te bucuri de aceasta zi ! Ea este plina de posibilitati si oportunitati. Poate sa inceapa ca o rutina, dar stai cu ochii si urechile pe semne de schimbare. O noua aventura de viata poate sa inceapa intr-o forma banala. Poate vei intalni pe cineva la rand la magazin sau pe altcineva la bancomat ce poate deveni un nou interes romantic. Ramai deschis, aventura este peste tot. Ai incredere in miracolele Universului in aceste zile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna pentru contemplare tacuta. Poate te-ai ingrijorat pentru ceva in ultimul timp, cum ar fi finantele tale, dar nu mai este nevoie sa stai in starea de ingrijorare. Toate semnele indica faptul ca norocul tau financiar este pe cale sa se schimbe. Ai muncit din greu si e firesc sa incepi sa culegi rezultate. Aspectele zilei sugereaza ca asa va fi. Bucura-te de starea de pace a mintii dar nu te duce in oras si folosi cardul drept semn de sarbatorire !

