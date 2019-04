Horoscopul zilei pentru JOI 18 APRILIE 2019. Cu o zi înainte de Luna plină dublă!

Acest parteneriat dinamic dintre Mercur si prima zodie a horoscopului, Berbecul, semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa gandim si sa vorbim NOU, DIFERIT si CURAJOS. De ce ? Pentru ca vrem ceva nou, ne-am saturat sa tot rulam aceleasi veci ganduri si vorbe. Berbecul inseamna prin excelenta noul, obtinut chiar impulsiv.

Nu ar trebui sa ne mire daca de acum, comunicarea va deveni mult mai puternica si directa, pentru ca Berbecul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm.

Pentru ca Mercur este planeta gandirii si Berbecul este zodia care FACE, cuvintele tind sa iasa din gura in clipa in care sunt gandite. Este un timp in care ne vom exprima pasiunile mult mai intens decat uzualul. Mercur in Berbec ne deschide spre concepte si perspective noi care nici nu ne treceau prin cap inainte.

Ai ganduri care iti suna ca o banda stricata ce se tot repeta ? Mercur in Berbec va schimba tonul!

Luna este in Balanta azi si asa va fi si maine cand vom avea Luna plina dubla in Balanta. Da, e a doua oara cand avem Luna plina in Balanta in acest an si sunt una dupa cealalta. Acesta este un fenomen astrologic rar si poarta un mesaj puternic. Balanta este semnul relatiilor, armoniei iar Luna plina a doua oara in aceasta zodie inseamna o incheiere, o clarificare cu scopul armoniei relationale. Universul nu ne mai lasa, pur si simplu, sa baltim in orice compromis si mediocritate cu care deja ne-am obisnuit unii dintre noi in relatiile noastre. Nu de aceea traim, ca sa jucam mic. Daca am uitat asta, ne ajuta planetele sa ne revenim la maretia pentru care am fost creati.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu esti asa de inclinat spiritual din natura ta iar azi ai putea sa te simti in mod special asa. Te poti simti atras de anumite tipuri de meditatii, de muzica spirituala sau de studii despre diverse religii ale lumii. Te-ai putea simti mult mai senzorial si chiar sa ai parte de niste premonitii care se vor adeveri. Este o zi excelenta sa iti antrenezi abilitatile psihice si paranormale sau sa incerci sa iti descifrezi singur un mesaj de tarot. Lumile superioare au mesaje de transmis spre tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai nevoie sa iti mentii nava de calatorie a vietii in stare obisnuita de functionare, fara miscari bruste de directii si sa verifici ca tot ce e la bord este in siguranta si bine. Asigura-te ca toti cei cu care calatoresti sunt complet informati cu privire la destinatie. Unii se pot comporta ca si cum i-ai adunat de pe strada si habar nu au unde vor ajunge in compania ta. Este important sa nu tragi oamenii in lumea ta fara ca ei sa fie comisi total. Daca ei accepta, este cu totul alta poveste deja.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te-ai putea simti atras de practici precum meditatia sau dezvoltarea ta spirituala persoala. Unele vise foarte vii si intense din ultimele zile ti-au scos la iveala aspecte personale pe care le ai de clarificat ca sa poti progresa. Ai tendinta sa aduni asupra ta mult mai usor gandurile, trairile si energiile altora. Daca te-ai gandit sa inveti sa citesti carti de tarot sau rune, azi e o zi buna de explorat asa ceva.

