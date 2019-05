Horoscopul zilei pentru JOI 2 MAI 2019. Comunicare cu năbădăi azi!

Dat fiind ca azi si Luna este in Berbec, nu este niciun moment de pierdut. Mesajele curg, sunt lucruri importante de rostit si discutii de avut. Adevarurile pur si simplu nu pot astepta. Ideile noi preiau controlul si, pe masura ce Mercur este in cuadratura cu Pluto azi, radacinile lor pot deveni adanci. Unele conversatii pot sa nu fie cele mai placute din lume dar noroc ca avem o conjunctie intre Luna si Venus care ne ajuta sa mentinem totul civilizat.

Venus este si ea in Berbec si este ingerul salvator al zilei.

Pe masura ce Luna in Berbec traveseaza peste Venus, nu este urma de indoiala cat de urgente si insistente sunt trairile. Dar totodata vrem si sa fie totul corect, asa cum trebuie, vrem sa reinstalam armonia, placerea si iubirea in relatii acolo unde ea s-a pierdut sau deteriorat. Vrem sa onoram parteneriatele. Comunicarea poate fi intensa azi si gandurile pot fi pe alocuri intunecate dar fii fara grija. Jupiter are maine ultimul cuvant si povestea va avea un final fericit.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Eforturile tale pe plan domestic cu siguranta isi culeg acum roadele. Casa ta arata minunat. Toti care intra spun acest lucru. Unii musafiri reasteptari pot trece pentru un scurt salut si pot ramane la cina. Tu esti o gazda naturala, gratioasa precum si un bun bucatar. Cine poate blama musafirii ca vor sa ramana ? Fii atent insa ce comunici si cum comunici pentru a mentine armonia.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca viata ta domestica nu este asa de lina precum ai dori azi. Nu sunt prea multe de facut decat sa iei ziua asa cum este si sa te straduiesti sa fii cat poti tu de pozitiv. Pot fi anumite intarzieri, bruiaje, alarma care nu suna. Da vina pe planete si nu lasa inconvenientele minore sa te supere prea mult. Imaginea de ansamblu este in mare masura de culoare roz.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O intalnire destinata unor scopuri spirituale sau de studii ori dezvoltare personala pot degenera intr-o cearta exploziva intre unii membri. Ei nu se inteleg pe niste aspecte si nu ai cum tu sa ii faci sa ajunga la un acord. Foloseste-ti abilitatile de lider sa calmezi spiritele chiar daca fiecare continua sa o tina pe a sa. Schimba subiectul spre ceva neutru. Oricine poate relua discutii cand exista mai mult calm in energiile planetare. Azi nu e o asemenea zi.

Citeşte continbuarea per SFATULPARINTILOR.RO.