Horoscopul zilei pentru MARŢI 14 MAI 2019. Întâlnire benefică de gradul zero!

Luna plina florala din Scorpion ce urmeaza in cateva zile va lamuri aspecte ce tin de dorintele noastre profunde si conceptiile din subconstient care ne ajuta sau saboteaza in a le obtine. Atitudinea pasionala totul-sau-nimic va fi la ea acasa cu aceasta Luna plina.

Azi e o zi mai linistita astral care face trecerea spre tot ce incepe de maine sa se manifeste ca un foc de artificii. Luna e in Fecioara si ne ajuta sa gestionam cu echilibru si seriozitate ce avem de muncit temeinic intr-o zi de Luni.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu ai o inteligenta puternica si un simt al tactului desavarsit si nu prea suporti oamenii care sunt opusul tau din aceste puncte de vedere. Astazi poti intalni pe cineva care duce lipsa de tact si buna purtare. In loc sa fii impacientat sau critic cu asemenea persoane, incearca sa le ajuti. Poate ca nu strica sa iti asumi rolul de mentor ca sa invete si ei din experienta ta. Sau poate poti da sugestii simple si elegante care sa ii puna pe calea cea buna.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi excelenta pentru tine si ar trebui sa simti cu usurinta puterea sa cum iti da si tie aripi si te sustine sa abordezi viata intr-o maniera pozitiva si plina de energie. Sunt destui oameni care vor sa fie in compania ta si care realizeaza intelepciunea ta in felul in care faci lucrurile. Sa ramai increzator si pozitiv orice ar fi. Partea aventuroasa din spiritul tau este pregatita sa mearga mai departe spre cele sapte zari, deci fii pregatit sa impingi nava de la tarm. Te asteapta noutati ale vietii!

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te poti simti ca si cum vei cuceri lumea. Tu esti de regula o persoana deschisa si sociabila dar azi vei fi incredibil de extrovertit ! Te vei simti curajos in a aborda subiecte si sarcini dificile. Daca este cineva sau ceva ce te-a intimidat in trecut, acum esti capabil sa infrunti persoana sau situatia. Impinge-te tot inainte si mergi cu hotarare spre scopurile tale. Multe pot fi implinite daca ai credinta.