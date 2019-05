Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 18 MAI 2019. Luna plină florală azi în întunecatul Scorpion. Totul sau nimic!

Daca esti familiarizat cu mitologia greceasca, stii ca Venus nu si-a intalnit de fapt tatal niciodata. Ea s-a nascut dupa ce tatal sau a fost ucis de Saturn. De aceea intalnirile Venus-Uranus sunt asa de importante. Venus isi va intalni, dupa 80 ani, in cele din urma tatal. In luna mai asadar, Venus va ajunge la o reconciliere cu identitatea sa.

Ce inseamna asta pentru tine ? Venus este tot ceea ce este drag inimii tale, ceea ce conteaza pentru tine. Luna mai si acest tranzit Venus in Taur este oportunitatea ta sa intelegi motivul pentru care pretuiesti ceea ce pretuiesti. Daca a te casatori este ceva foarte important pentru tine, acum poti intelege de ce e asa. Daca a trai cu familie aproape este important pentru tine, acum vei intelege de ce.

In acest context, Luna plina in Scorpion este un moment profund al adevarului. Esti in stare sa te confrunti cu un adevar gol golut ? Nimic nu scapa ochilor penetranti ai Scorpionului care scoate la lumina tot ceea ce nu vrei neaparat sa stii sau sa vezi ca sa dai la o parte constient. Traieste intens, asuma-ti riscuri, ai curaj sa privesti adevarurile in viata, detoxifica-ti viata de tot ce nu iti mai este necesar sau benefic.

Iubirea se poate manifesta in cele mai neasteptate forme si locuri acum cand Venus este in conjunctie cu Uranus in Taur. Cuvintele au puterea sa te vindece si transforme!

Iata aici horoscopul special pentru LUNA PLINA FLORALA IN SCORPION de azi 18 mai 2019!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Perspectiva acestei zile este excelenta pentru tine, draga Berbec. Atmosfera cumva opresiva din ultimele zile te-a inspirat sa schimbi ceva din mediul inconjurator si sa vizitezi locuri noi. De ce sa nu planifici o iesire ? Toate semnele indica faptul ca este o zi si o perioada buna sa ai parte de o aventura in afara orasului, macar si doar pentru o zi. Daca tot amani, vei reintra in aceeasi veche rutina binecunoscuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi de putere suprema pentru tine azi. Abilitatile tale iti vor impinge nivelul de productivitate si eficienta pe orice iti propui tocmai pana in stratosfera, cu conditia sa iesi din zona de rutina in care iti cam place sa stai. Desi ai tendinta sa fii cumva timid, asa esti de felul tau, iti va fi mult mai usor sa depasesti azi aceste sentimente. Deci nu te teme sa gandesti mare si sa iti asumi riscuri. Increderea de sine este deseori cheia catre succes.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atmosfera curenta te impinge sa faci ceva curatenie in casa ta interioara. Timpul petrecut in ultima vreme in care ai curatat vechi credinte, emotii, datorii din trecut te ajuta sa cimentezi o atitudine mult mai optimista si proaspata. Cat de grozav este sa te stergi pe mana de toata acea mizerie de care nu mai ai nevoie si sa afirmi din tot sufletul: gata, adio cu ce e vechi! Dar inainte sa aduci noul, asigura-te ca trecutul cu adevarat a fost aspirat si dat acolo unde ii este locul si cu siguranta NU in mintea si inima ta.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.