Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 4 MAI 2019. Azi e Luna Nouă în Taur, mesaj special!

Taurul este semnul care ia acele seminte plantate la ultima Luna Noua in Berbec din aprilie, le uda, le hraneste si ingrijeste. Acum e timpul sa incetinim dar totodata sa continuam sa muncim sustinut la acele proiecte pe care le-am initiat acum o luna.

Soarele adica energia masculina si Luna adica energia feminina se intalnesc acum in Taur si ne ajuta sa incepem lucruri noi in timp ce ne mentinem echilibrul interior si ne si ingrijim pe noi si relatiile noastre. Focusarea intensa si poate conflictuala pe o relatie toata luna trecuta acum devine mult mai gentila pe masura ce ne bucuram de rezultate.

Taurul e semn de pamant si Luna adora sa fie aici – astrologic vorbind se numeste in exaltare, adica Luna functioneaza cel mai bine in acest semn senzual.

Pentru noi inseamna ca ne simtim impamantati, calm si stabili emotional, ceea ce este o mare diferenta fata de Luna Noua de acum 4 saptamani care a fost plina de foc si impuls!

Desi sunt influente astrale asupra Lunii Noi, cum ar fi de la Uranus cel rebel si instalat in Taur pana in 2026, dar si de la Venus sau Pluto, Luna Noua de azi ne promite sa fie mult mai delicata cu noi si ne influenteaza cu energii bune. Ar trebui sa simti si tu starea generala de iubire, placere, creativitate si rasfat. Este un timp excelent sa incepi orice nou cand vine vorba de relatii sau sa aduci mai multa frumusete si placere in viata ta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dupa o luna ocupata, Luna Noua de azi iti ofera sansa sa te retragi ca sa iti recuperezi energiile. Este un timp bun sa incepi ritualuri solitare ca sa iti dezvolti partea spirituala si sa faci deocamdata un pas in spate din lumea exterioara.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pentru tine aceasta este o Luna Noua delicioasa, Taurule. Esti in perioada startului unui nou an solar pentru tine dar ai parte si de un nou inceput in legatura cu ce iubesti tu cu adevarat si ce vrei sa faci cu viata ta. Acum poti sa te ocupi sa iti imbunatatesti lookul, deci mergi tot inainte, coafeaza-te, tunde-te si mergi la cumparaturi !

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pe tine Luna Noua de azi te gaseste focusat in totalitate asupra finantelor – poate cheltui mai mult decat ti-ai propus, insa da-ti voie sa te rasfeti, sa iti faci anumite placeri, chiar si luxoase. Este permis sub aceasta influenta astrala, atat timp cat totusi nu ajungi in datorii. Deci liber la bucurie materiala !

