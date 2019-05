Horoscopul zilei pentru VINERI 17 MAI 2019. Ca înainte de Luna plină în întunecatul Scorpion

Munca mentala sustinuta nu ni se va parea asa de plictisitoare ca alta data. Concentrarea buna si atentia la detalii inseamna ca nu vei face greseli, ci vei face totul bine si la timp. Desi nu e o influenta foarte sociabila, este un tranzit bun pentru a lua decizii importante si a avea discutii serioase, negocieri si aranjamente de afaceri. Cu mult bun simt si cu un ochi pe rezultatele practice, este o zi ideala de a semna contracte si a gandi si discuta orice fel de aranjamente ce implica ca fiecare sa isi asume partea sa de responsabilitate.

Orice iti pui in minte acum te va duce la rezultate si realizari de durata. Prieteniile facute acum vor fi de durata si de incredere. Poti sa ai grija de familie si te simti increzator sa iti asumi responsabilitati fata de altii.

Ne pregatim pentru Luna plina florala de mai in Scorpion din acest weekend, revenim cu noi articole pentru acest eveniment!

Zilele trecute, Venus si-a schimbat zodia gazda si a ajuns in Taur, acasa.

Ce aduce zodiei tale tranzitul benefic Venus in Taur 2019 in care Venus il intalneste pe Uranus in Taur dupa 80 ani? Iata aici!

Iar razboinicul Marte este pentru 6 saptamani in emotionalul Rac iar noi vom avea de-a face cu alta energie pentru stabilitatea noastra. Iata aici horoscopul special pentru zodia ta a tranzitului Marte in Rac 2019!

Racul este cel ce nu renunta niciodata la tot ce iubeste si ii da stabilitate. Esti pregatit cu Marte in Rac sa lupti pentru ceea ce iubesti? Vei fi miscat spre actiune doar daca simti emotii puternice. Daca te vei simti ranit, te vei retrage in ascunzisul tau, precum Racul. Marte in Rac apara caminul si acele elemente de viata ce ii confera stabilitate. Vor fi multe emotii la mijloc sase saptamani si fiecare zodie va fi impactata diferit de aceasta energie puternica ce rezulta din combinatia unei planete asumate, masculine, dominante, energice si conflictuale cu o zodie asa de delicata, emotionala si sensibila precum Racul. Iata aici horoscopul special pentru zodia ta a tranzitului Marte in Rac 2019!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei incepe ziua de munca intr-o nota foarte pozitiva si "de vina" este ajutorul pe care Mercur si Saturn cel responsabil ti-l dau azi. dinamismul si eficienta iti imping limitele si astazi vei obtine rezultate bune dar si reincarcarea bateriilor in a doua parte a zilei. Ramai activ si curajos si vei reusi sa dai tot ce ai mai bun din tine. Oricum, urmeaza o noua saptamana si orice ai de facut suporta amanare. Pregateste-te pentru un weekend special cu Luna plina in Scorpion si afla ce inseamna ea pentru tine 3 zile in horoscopul de weekend aici!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi nu este cea mai buna zi in care sa gestionezi absolut toate evenimentele exterioare ale zilei. Cel mai bine este sa te focusezi cu atentia cel mai mult pe tine. Incearca sa asculti ce iti spune corpul. Chiar daca aceasta metoda iti suna ciudat, sa stii ca iti va da o binemeritata pauza departe de agitatie. Vei experimenta trairi noi. Nu uita sa zambesti des, iti influentezi pozitiv starea de spirit pentru ca trimiti semnale la creier ca ai motive de zambit si ... ghici ce ? Chiar vei avea ! Pregateste-te pentru un weekend special cu Luna plina in Scorpion si afla ce inseamna ea pentru tine 3 zile. Horoscopul weekend-ului este aici.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi astrele iti pot juca feste ! Cu adevarat, poate ca o schimbare recenta de situatie te destabilizeaza. Poti sa ai unele ezitari azi dar vei reveni rapid pe picioarele tale stapan pe situatii. Intre timp, incearca sa nu neglijezi realitatile din viata ta. Nu iti lasa sentimentele sa preia controlul actiunilor tale asa cum ti s-a mai intamplat recent. Pregateste-te pentru un weekend special cu Luna plina in Scorpion si afla ce inseamna ea pentru tine 3 zile. Horoscopul weekend-ului este aici.

