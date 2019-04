Horoscopul zilei pentru VINERI 19 APRILIE 2019. Azi e Luna plină dublă în Balanţă, eveniment rar!

Cu atat mai rar este ca cele doua sa se intample cat timp Soarele este in aceeasi zodie, cum se intampla acum cu ambele in timp ce Soarele este in Berbec, zodia noilor inceputuri! De aceea, aceasta Luna plina de aprilie este numita Luna plina dubla.

Luna plina in Balanta este despre a ne gasi balanta interioara ca apoi sa avem echilibru si armonie in relatiile noastre cu altii.

Insa, ca sa ne echilibram propria balanta, trebuie sa ne constientizam valoarea de sine. Meriti sa fii iubit exact asa si atat cat esti. Meriti respect. Meriti sa ierti si sa fii iertat. Esti important. Si meriti relatiile care sa te alinieze la acest adevar.

Cu cat te iubesti si te respecti pe tine, cu atat mai putine relatii vei tolera care te scot din echilibru si fluxul universal de bine.

Sub energia acestei Luni pline potente, intreaba-te cum te poti iubi pe tine mai mult si care sunt relatiile care nu mai aduc ce e mai bun din tine la suprafata ?

Universul ne sustine acum pentru ca relatiile sa ne fie sursa de iubire, putere si speranta, nu de ingreunare si povara. Lasa Luna plina sa iti fie ghid ca sa vezi ce trebuie curatat pentru ca noul sa poata intra, sa lumineze pe ce trebuie reparat sau ce/cine trebuie eliberat.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Surprize emotionale te asteapta la fiecare pas azi datorita Lunii pline in Balanta, a doua la rand cu luna martie. Ai vrea sa tii controlul sentimentelor intense insa poti simti fluturi si palpitatii de care nici nu stiai ca esti capabil. Fii pregatit, s-ar putea sa nu poti controla ce iti iese pe gura cand esti aproape de motivul afectiunii tale. Sau cineva isi poate exprima interesul reciproc. Dar tot azi poti realiza ca ceva esential lipseste dintr-o relatie cheie. Daca ai asteptat momentul potrivit sa iesi din scena unei relatii, aceasta Luna plina poate fi semnalul.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti sa te pregatesti pentru un start pe cinste in antrenamentul tau de primavara sub Luna plina in Balanta de azi a doua a rand. Ai cautat un motiv solid ca sa faci schimbari sanatoase si sa te tii de ele ? Aceasta Luna plina le aduce. Fa-ti echipamentul sportiv, ia cateva sedinte cu un antrenor personal sau cu un instructor de yoga care sa te indrume sa te antrenezi si sa transpiri toxinele din tine, imbunatateste-ti calitatea alimentatiei. Ai putea totodata sa experimentezi si mari schimbari la locul de munca in urmatoarele saptamani. Fii pregatit sa faci pasi in fata, oportunitatile iti pot pica ca para malaiata direct in poala.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cand vine vorba de romantism, asteapta-te la noutati cu ocazia Lunii pline in Balanta, a doua la rand dupa cea din martie in acelasi semn. Lunile pline arata ceea ce a fost ascuns iar sub aceasta ai putea sa intri in contact cu dorinte neexprimate. Ai pe cineva ? Vorbeste-i despre fanteziile tale salbatice si nu te teme ca ai fi judecat. Esti singur ? Ai putea neasteptat sa intri in legatura cu cineva care iti aprinde calcaiele tare de tot. Totodata, este activata si zona ta de fertilitate, deci poate aparea o graviditate neasteptata dar si o creativitate neexprimata isi poate gasi lumina sa se manifeste.

