Horoscopul zilei SÂMBĂTĂ 28 DECEMBRIE 2019. Zi pentru prieteni şi pentru dorinţe atipice!

Daca ai fost implicat in zile festive cu familia, bucura-te sa afli ca Universul te sustine acum sa te intalnesti doar cu prietenii ce devin o prioritate a zilei de azi. Sigur ca prietenii pot fi din familie si invers insa cheia este sa retii ca azi sa fii alaturi de oameni cu care te poti relaxa, care se poarta, gandesc si traiesc precum o faci tu. Deci nu e nevoie sa te efortezi si nu e vorba de apropiere emotionala.

Luna impreuna cu astrul vindecator de rani sufletesti Chiron ne dau o portie de apetit pentru tot ce e ciudat si nefamiliar. Fa ceva diferit, unic, iesit din tipare. Sigur ca ai nevoie de libertate pentru a-ti asculta inima dar despre asta este vorba cu Luna in Varsator. Fa azi ceva ce ti-ai dorit sa faci, fara alte compromisuri!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Starea ta de spirit ar trebui sa fie chiar buna pentru cea mai mare parte a zilei, dar este posibil sa apara anumite tensiuni in relatii. Intalnirile romantice nu iti sunt chiar in avantaj astazi, deci nu forta un aspect care pare prea dificil de rezolvat. Gaseste-ti confortul in caldura ta interioara. Dedicand timp sa te hranesti sufleteste tu pe tine, in mod inevitabil vei avea mai multa dragoste de dat oamenilor din jurul tau.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent ca astazi sa nu fii prea turbulent in jurul oamenilor care nu simt si ei la fel. Fii mai sensibil si empatic cu trairile altor oameni si nu face glume care sunt prea dure pentru situatia respectiva. Nimeni nu apreciaza pe cel ce face pe desteptul. Exista o stare de spirit mai sobra care pare sa formeze un nor mai gri pe dupa-amiaza. Fa maxim din ce poti sa fii tu raza de soare si nu fulgerul din nor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te-ai putea simti mai rezervat decat de obicei astazi, in special cand vine vorba de relatii romantice. Ai grija sa nu transmiti mesaje care sa sugereze ca nu vrei deloc sa fii in preajma oamenilor din viata ta. Oamenii sunt predispusi sa gandeasca ca ei sunt de vina pentru atitudinea si starea ta. Este in regula sa fii si pustnic, dar nu te aliena complet in acest proces.

