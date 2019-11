Horoscopul zilei SÂMBĂTĂ 30 NOIEMBRIE 2019. Punct şi de la capăt!

Acum este momentul propice sa inchei unele afaceri lasate neterminate, sa finalizezi acele proiecte pe care le-ai inceput cu cateva luni in urma. Cu Luna mutandu-se din Capriocorn in Varsator, poti sa te bazezi pe ajutorul prietenilor ca sa te distrezi. Rasplateste-te pentru munca depusa toata saptamana.

Punct si de la capat cu Mercur si Saturn!

Mercur s-a "invartit" vesel pe langa sextilul Neptun-Saturn mai toata toamna 2019, facandu-ti visele sa devina realitate. Mercur a dat mana cu Neptun si Saturn la mijlocul lui octombrie, apoi a intrat in miscare retrograda pana la mijlocul lui noiembrie. Pare ca a durat o vesnicie, ca lucrurile s-au blocat intr-o anumita situatie si chiar au devenit complicate. Dar acum este momentul sa deblochezi tot, sa inchizi ce e de incheiat si sa o iei de la capat.

La ce ai visat tot anul? Ce anume este blocat si unde? Mai poti face ceva sau este inchis definitive? Acum poti clarifica orice situatie din viata ta. Poate trebuia sa semnezi un contract, poate trebuia sa te hotarasti cu privire la implicarea intr-un angajament important, poate trebuia sa iei o decizie importanta si n-ai facut-o pana acum. Dar nu mai poti amana acum. Este o situatie de ori-ori!

Luna see muta din Capricorn in Varsator si te indeamna sa apelezi si la prieteni in anumite situatii. Iar sextilul cu acesteia cu Chiron da semnale clare ca ziua de sambata va avea toate ingredientele necesare unei zile cu distractie alaturi de prieteni.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Egoul si vitalitatea ta fizica ar trebui sa experimenteze o crestere azi. Incearca sa ramai ancorat in energia solida, de impamantare ce te incurajeaza sa ti revii din emotii si sa te conentrezi pe corpul fizic. Fii constient ca atitudinea ta sumbra si cu capul in nori atarna greu pe cei pe care ii iubesti. Fii atent daca nu cumva ranesti pe cineva numai pentru ca stii ca te va ierta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Disciplina si sensul datoriei au fost teme majore pentru tine in ultimul timp. Acum poate parea ca si cum cineva a pus franele pe planurile tale curente. Incearca sa nu vezi acest lucru ca pe ceva negativ. In realitate, este un timp important pentru tine sa o iei mai usor si sa planifici. Fii constient de trecerea timpului si foloseste aceasta perioada ca sa iti organizezi energia. Este o zi buna sa te focusezi ca sa iti simplifici viata.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile vor evolua din ce in ce mai mult in favoarea ta in urmatoarele 4 saptamani, desi azi ti se pare ca ritmul este mai lent. Poate ca exista un stres in corpul tau si de aceea nu esti foarte motivat in a te ridica si a trece la vreo actiune. Tu te ingrijora si odihneste-te. Sentimentul acesta va trece in curand si te vei simti in forma rapid.

