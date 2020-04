Horoscopul zilei SÂMBĂTĂ 4 APRILIE 2020. Pe cine onorezi cu iubirea ta? Arată-i!

Cine e acum in viata ta?

Cine a stat alaturi de tine pana acum? Este ziua sa il / o onorezi si sa ii arati ca iti pasa cu adevarat. Suna, scrie, vorbeste. Sentimentul acesta dintre voi se va intari si va depasi testul timpului in continuare. Va puteti conecta pe calea aerului pentru ca Saturn si Venus sunt in zodii de aer pana la urma. Luna e in Leu toata ziua si Leul conduce inima iar a ta este destul de mare acum. Pentru cine bate?

Maine e o zi mare: Jupiter si Pluto se vor intalni in Capricorn si ultima data au facut-o in 1771. Da, este vorba de un eveniment de amploare si generatia noastra este parte din ea. Este vremea sa lasam ca lumina sa strapunga acel intuneric.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cand a fost ultima data cand ai lucrat activ la cea mai importanta relatie din viata ta ? Stii tu, cea pe care o ai cu tine. Astazi este nevoie sa iti revezi calitatile unice pe care le detii – sa stii ca nimeni nu e ca tine ! Rasfata-te in atentie de sine si dedica-ti timp constient pentru a multumi Universului ca ti-a dat alegerile de viata pe care le ai la dispozitie. Acestea te-au ajutat sa devii cine esti. Trateaza-te asa cum ai dori sa te trateze Printul sau Printesa din povesti – pentru ca meriti!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate sa mai dureze cateva zile pana cand contul tau bancar sa afiseze suma pe care ai vrea-o ca sa te bucuri de bani, dar nu te lasa influentat de bani intr-o zi frumoasa de primavara. Acum nu e timpul sa exagerezi cu cumparaturile online sau sa inviti pe cineva la masa. Amana aceste lucruri pana cand stii sigur ca ai niste bani in plus disponibili in buzunarul tau. Pana atunci, mentine planurile sociale modeste. Nu te vei distra mai putin doar pentru ca vei cheltui mai putini bani.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ideile din capul tau sunt mult mai interesante pentru oamenii din jurul tau decat poti realiza, deci iesi cu ele in lume si vezi ce fel de inspiratie poti crea. Lucrurile minunate despre idei este ca ele se sprijina una pe alta, gandurile tale creaza gandurile altui om si inainte sa realizezi, asa apare o noua inventie ! Azi e o zi buna sa iti impartasesti ideile, inspiratiile, gandurile, viziunile. Cine stie unde vor duce?

