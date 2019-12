Horoscopul zilei VINERI 13 DECEMBRIE 2019. Cui îi este frică de vineri 13?

Luna plina, atmosfera de sarbatoare, totul in jur este festiv. Cum sa nu fii cuprins de o energie romantica si sexy? Mai mult, Luna se indreapta spre Rac, ceea ce-ti da o predispozitie spre a trage acasa. Te simti bine acasa! Prepara-ti o bautura calda si cuibareste-te pe canapea langa partener.

Intamplator sau nu, aceasta Luna plina are lor pe 12.12, atingand maximumul la ora 12:12 a.m. EDT. Pentru unii ar putea fi o simpla coincidenta. Dar aceasta sincronicitate are o insemnatate aparte. Repetitia 12.12 este un semn ca lucrurile bune sunt pe cale sa se petreaca. Numarul 12 simbolizeaza ca poti avea incredere, dar trebuie sa fii atent la propriile ganduri pentru ca sunt foarte puternice. Aceasta repetitie este un mesaj ca lucrurile pe care le gandim se manifesta in realitate. Trebuie sa ramai concentrat pe ceea ce vrei.

Acesta repetitie poate fi un semnal ca ai sansa de a-ti transforma visurile in realitate si daca ramai concentrat pe pozitivism, vei atrage pozitivism.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca ai responsabilitati presante azi, dar o parte din tine tanjeste pentru acasa si confortul domestic. Daca este posibil sa iti mai reduci din program si agenda, atunci ia in calcul asta, pentru ca Luna plina de azi iti poate aduce asemenea sentimente si nevoi la suprafata. Daca te-ai simtit iritat de orice, azi te-ai putea decide sa vorbesti. O poti simti ca pe o eliberare, insa ai mare grija ce cuvinte alegi si cum o spui.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Temele sociale pot domina in aceste zile si poti fi prins in tot felul de evenimente si scheme. Luna plina de azi, totusi. este in sectorul tau de timp liber, deci ai putea sa vezi cum iti vine sa te sustragi de la activitatile de grup ca sa te focusezi pe ceva sau cineva foarte drag inimii tale. Vezi asta ca pe o progresie pozitiva si una care sa te reincarce ca nimic altceva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna plina de azi te poate lasa cam agitat si neodihnit, facandu-ti dificil sa te potolesti si asezi. Indiferent cat de mult incerci sa iti linistesti mintea, ganduri tot continua sa apara. Exercitiul fizic este un mod de a canaliza aceasta energie, ajutandu-te sa te simti mai luminos si mai calm. Ai putea vedea ca miscarea fizica are un efect terapeutic asupra ta.

