Horoscopul zilei VINERI 15 NOIEMBRIE 2019. Două stări diferite colaborează în aceeaşi zi

Luna in Gemeni inseamna ca toate sistemele, mai ales sociale si de comunicare, functioneaza la cote maxime in aceasta zi.

Vestile vin cu viteza si sunt oameni de vazut si informatii de impartasit. Foloseste-ti sistemul social cat ai nevoie in aceasta vinei pentru ca pe seara Luna ajunge in Rac si brusc ve simti nevoia de a te potoli si chiar de a fi o fiinta casnica, ceva mai linistita si chiar rusinoasa. Poate e timpul sa iti vizitezi familia ?

Asadar, ocupa-te de treburile de afaceri, munca si relationare cat timp functionezi pe un plan intelectual si detasat sub Luna in Gemeni, apoi pregateste-te pentru sentimente mai fine, profunde si chiar emotionale pe seara.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conecteaza-te la resursele tale interne. Asculta de cele mai profunde si puternice sentimente si ia lucrurile usurel. Planifica-ti actiunile si tine cont de emotiile altora inainte de a face primul pas cu forta asa cum iti place tie. Profita mai mult de pauzele de peste zi si chiar sporeste-le. Bucura-te de restul timpului si foloseste-l mai mult pentru a planifica si a actiona intr-un ritm mai ponderat decat sa alergi cu graba si impulsiv spre urmatoarea sarcina.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile ar trebui sa se lege frumos pentru tine cat timp iti faci toata pregatirea necesara ca sa ai parte de succes. Cu alte cuvinte, focul este incins si este timpul sa mai adaugi ingrediente delicioas la povestea ta. Daca totul este facut cum trebuie pana aici, urmatorii pasi vor curge cu bine de la sine. Daca ai neglijat sa te ocupi de detalii organizatorice, e posibil sa te agiti facand prea multe lucruri in acelasi timp. Chiar si asa, ritmul ponderat este esential.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atitudinea ta sociala si spirituala poate sa nu fie apreciata la adevarata sa intensitate, data fiind atmosfera mai sobra a zilei. Dar tu stii sa iti ajustezi vestimentatia perfect in functie de vremea de afara. Normal ca imbracat in matase nu esti fericit in caz de ploaie. Asadar, tine cont de aceste aspecte cand esti intr-un loc plin de oameni azi. Care este starea emotionala cu care te imbraci ? Se potriveste cu mediul sau nu ? Te ajuta sa fii ridicat vibrational sau nu?

