Horoscopul zilei VINERI 27 DECEMBRIE 2019. Zi cu mari influenţe de noroc!

Horoscop zilnic. Usa spre un munte magic se deschide larg si deja putem zari comori ce ne asteapta. Dar ca sa ajungem la ele trebuie sa fim curajosi si sa pasim pe aceasta usa.

Jupiter este talismanul nostru norocos acum! El este proaspat instalat in Capricorn pentru un an, pana in decembrie 2020 si spune "Sesam, deschide-te" iar Universul il asculta. Ca sa beneficiem de aceasta energie, trebuie sa mergem inainte si nu in sens opus. Esti pregatit sa muncesti pentru norocul tau, intreaba Capricornul? Esti dispus sa iti pui toata energia si tot efortul acolo unde vei culege cele mai mari rezultate, indiferent cat de multa munca implica? Despre asta este urmatorul an si totul incepe in aceste zile, cu aceasta ultima eclipsa solara inelara, cu acest aspect norocos al lui Jupiter cu Soarele.

Luna este reinnoita in Capicorn, plina de putere dupa eclipsa solara de ieri iar numaratoarea inversa a inceput.

Este un nou inceput major, fie ca simti fie ca nu. Aceasta fereastra de noroc nu va dura pentru totdeauna, deci fa si tu pasi concreti, de la intentii trimise in Univers pana la actiune pentru urmatoarele 10-12 zile. Vei avea multe de sarbatorit daca faci asa! De acum pana la inceput de vara...asteapta-te sa culegi beneficiile acestei perioade.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta este o perioada in care esti foarte implicat si constient de subiecte ce vizeaza mediul, comunitatea, lumea in care traiesti. Poti fi de acord sau poti fi in dezacord cu unele metode care vizeaza schimbarea. Esti preocupat de aceste subiecte. Si grupurile de influenta pot juca un rol in viata ta, fie ca esti si tu parte din unele si doresti sa iti arati punctul de vedere, fie ca esti predispus sa te lasi influentat de unele dintre ele. Pana la urma, nu exista nici rau si nici bine. Actioneaza si alege asa cum simti, asumandu-ti raspunderea pentru actiunile tale. Numerele norocoase ale zilei de azi sunt : 4, 16, 17, 20, 30, 46. Daca le intalnesti oriunde azi, bucura-te. Este un semn de bine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca vei simti astazi ca emotiile iti sunt restrictionate, dar sa stii ca este pentru binele tau. Incearca asadar sa ai o abordare mai lejera asupra oricarei situatii ivite. Nu lua nimic exagerat de in serios. Cu cat esti mai flexibil in atitudine, cu atat mai bine iti va fi si va iesi. Tine-ti sentimentele sub control ; poti face asta evitand sa intri prea adanc in subtilitatile lucrurilor. Unele mai trebuie si lasate sa vina si sa treaca asa cum au venit, ca norii de pe cer, fara implicari exagerate mentale si emotionale. Numerele norocoase ale zilei de azi sunt : 4, 22, 23, 31, 32, 46. Daca le intalnesti oriunde azi, bucura-te. Este un semn de bine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o frumoasa zi in care merita sa iti lasi imaginatia creativa sa zburde zglobie si salbatica. Fii pregatit sa descoperi ceva despre tine care te va ajuta sa tragi o linie intre dorinta si indulgenta. Alege-ti bataliile cu intelepciune si concentreaza-te pe disciplina si progres pas cu pas sigur. Numerele norocoase ale zilei de azi sunt : 10, 14, 23, 28, 35, 48. Daca le intalnesti oriunde azi, bucura-te. Este un semn de bine.

