Articol publicat in: Societate

Hoţii au spart o primărie şi s-au făcut nevăzuţi cu ajutoarele a 54 de persoane cu handicap

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Primăria comunei Babana a fost spartă, joi noapte, iar hoţii s-au făcut nevăzuţi cu 70.000 de lei, banii necesari pentru plata ajutoarelor persoanelor cu handicap. Foto: antena3.ro "Pe camere se vede că la 02.30 a forțat un geam lateral. În două minute a reușit să smulgă casa cu bani. Erau indemnizații pentru persoanele cu handicap. 54 de persoane. E singurul lor ajutor. (...) A venit la sigur. Noi, pe spate, avem patru geamuri. Patru birouri. S-a dus direct la biroul unde se încasează taxe, banii. Nu am fonduri de rezervă. Suntem comuna cu cel mai mic venit pe cap de locuitor din județ și suntem pe locul trei pe țară. De săptămâna viitoare se oprește iluminatul public. De două luni de zile așteptăm bani de la Guvern", a spus Bebe Iva, primarul localităţii Babana, scrie antena3.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay