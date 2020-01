Ianis Hagi, momente de coşmar. Anunţ dureros făcut în presa din Belgia

Ianis Hagi a fost trecut de jurnalistii belgieni de la WalFoot pe lista jucatorilor de care nu mai au nici macar o asteptare in 2020.

"Una dintre senzatiile EURO U21 si una dintre marile sperante ale fotbalului romanesc, Ianis Hagi a ajuns in Belgia ca un viitor star. Iar cand esti fiul lui Gica Hagi nu poate fi altfel. Dar adaptarea la campionatul Belgiei, cand vii din Romania, poate fi delicata, intrebati-i pe Nicusor Stanciu sau chiar pe Denis Dragus. Iar Ianis Hagi, oricat de talentat era, s-a chinuit si nu l-a convins pe Felice Mazzu. Fara sa fie decisiv in meciurile disputate pana acum, Ianis Hagi nu a reusit sa devina una dintre senzatiile campionatului nici macar sub comanda lui Hannes Wolf", a scris WalFoot.

Anamaria Prodan îl face praf pe Ianis Hagi. Atac fără precedent la fiul "Regelui"

Ianis Hagi a marcat trei goluri in prima parte a sezonului pentru Genk si a fost trecut pe banca de rezerve.

Gică Hagi, despre situaţia fiului său la Genk. Motivul şocant pentru care Ianis Hagi a ajuns rezervă: cine l-a scos din primul 11

Genk a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta.