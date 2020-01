Ilan Laufer şi Alex Coita, accident grav pe Autostrada Soarelui. Imagini teribile cu maşina FOTO

La volanul se afla Alex Coita, după cum a povestit Ilan Laufer la România TV. Accidentul s-a produs la kilometrul 65 al Autostrăzii A2. "Era mâzgă pe jos, ne aflam în depăşirea unui tir, cred că aveam viteza legală, aproximativ 130 km/la oră, când am văzut un biet câine în mijlocul autostrăzii şi a fost efectiv o decizie de fracţiune de secundă, pentru că dacă frânam violent probabil nu mai vorbeam acum cu dumneavoastră. N-am avut de ales, a fost un impact acolo şi am reuşit să ţin sub control maşina", a explicat Alex Coita cum s-a produs accidentul, la România TV.

Alex Coita a avut un mesaj şi pentru pritenii săi de pe Facebook. "Dragii noștri, în primul rând vreau să știți că eu și Ilan suntem teferi. Am avut mai devreme un accident pe A2 în drum spre Constanța și practic ne-am văzut moartea cu ochii. Autostrada nu avea în punctul în care ne aflam gard de protecție pentru animale și ne-a sărit în față un biet cățel pe care nu îl puteam evita decât cu prețul vieții noastre.

Este absolut incredibil că, în anul 2020, în România nu numai că nu avem autostrăzi, dar și acelea puține care sunt nu respectă minime norme de siguranță rutieră, punând în pericol viețile oamenilor și animalelor", a scris Alex Coita pe pagina sa de Facebook.

Putem spune acum că am reușit să evităm ce e mai rău, suntem bine, însă din păcate nu mai putem continua astăzi Turul României 10 în 10, fiind obligați să ne întoarcem de urgență la București.

Ne pare nespus de rău că nu mai putem fi în această seară la Constanța. Mâine la Tulcea și Brăila vom fi live prin videoconferință, iar autocarul și echipa vor fi alături de voi în teren.

De vineri 31 ianuarie revenim în Tur conform programului cunoscut.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că, indiferent de obstacole, vom continua împreună până la capăt!

