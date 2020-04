Ilinca Vandici, după oprirea filmărilor la "Bravo ai stil": "Eu sunt mai fraieră că am ales să stau în casă, să ne autoizolăm sau cum?"

Ilinca Vandici este enervată teribil de persoanele în vârstă care dau năvală pe străzi, într-un anumit interval orar, în care ar trebui să conștientizeze că autoizolarea la domiciuliu este bună pentru a face față pandemiei de Covid-19 și a scăpa cu bine de aceste încercări.

“Nu știu ce e mai important să vă spun despre ceea ce trăiește toată Planeta asta. Sunt frustrări pe care le-am trăit și m-am obișnuit să le împărtășesc cu voi. Ni se întâmplă asta, pentru că meriăm să ni se întâmple asta. Nu am mai știut să ne oprim, nu am mai știut să ne întoarcem. Este o goană permenentă după bani, carieră, recunoaștere, ascensiune. Când a fost ultima dată când ați stat în casă pentru 1-2 zile pentru weekend, poate nici atât, pentru o carte, un film cu partenerului vostru?! Facem multe greșeli.

E momentul prielnic să ne reevaluăm noi pe noi. Eu fac asta în fiecare zi. Ce puteam să fac mai bine. Cu atitudinea mea, cu cuvintele, cu reacțiile. Din perioada asta vom ieși toți schimbați. Ce se întâmplă pe stradă,... rămân blocată. Trebuie să dăm dovadă de compansiune. Oamenii care porneau rotițele din punct de vedere economic iar alții care habar n-am, au venit doar de dragul de a veni. Bătrânii... mă frustrez.. și nu vreau să mi-o iau în nume de rău. Noi am oprit totul, iar unii se plimbă liniștiți, ies la grătare, se îmbulzesc la farmacii, pe la instituții, să-și ia bilete de vacanță”, povestea Ilinca Vandici pe blogul personal.

“Eu sunt mai fraieră că am ales să stau în casă, să ne autoizolăm sau cum? E o prostie, mamă, pe noi nu ne atacă! Ce anume aveți nevoie ca să vă dați seama că murim pe capete. De ce suntem atât de incapabili de a înțelege că putem muri. N u vreau să fiu judecată pentru că asta simt. Nu învățăm nimic. Nu ne învățăm lecțiile. Nici ce s-a întâmplat în China, Italia, Spania nu băgăm de seamă. O să fie și o să trecem noi și peste asta. Mă frustreză că eu trebuie să stau în casă o lună în plus în care încărcătura psihică este groaznică pentru că mă îmbolnăvesc, când o să ies și eu și o să mă întâlnescu cu cineva care a stat doar la grătare. Deci cum facem.? Încerc să stau și nu am cum să mă plictisesc atâta timp cât am copil în casă, care are nevoie de atenție. Trebuie spălat. Obișnuiă fiiid ,eram într-o aelrgătură continu doar că supersonicul s-a oprit. Hai să plantăm o floare, să lăsăm telefoanele.

Să privim cerul, să ascultăm ciripitul păsărelelor, tundeți crengile copacilor, acordați atenție plnatelorMi-e dor de tot ce făceam înainte, că eu am ales să mă protezej pe mine și că nu este o joacă. Dacă nu reușim să ne coalizăm, perioada nu va trece sau nu va trece cu bine peste noi. E o chestiune ce ține de Planeta Mama. Dar O mamă nu-și omoară copiii. Are legătură cu ceea ce facem noi aici. Poluăm, suntem răi, nu avem grijă de semenii noștri, nu ne pasă decât de noi. Eu cred mult în asta. Fiecare știe ce are de învățat sau ar trebui să știe ce. Ne distrgem singuri. Mă încadrez în același sistem. Am făcut asta mulți ani de zile. Trebuie să ne oprim. Puneți stop la ceea ce credeți că vă face cu adevărat fericiți. Nu validarea din partea celorlați. Liniștea că suntem, sănătoși, mă face fericită și iarăși să văd că sunt fericită când mă trezesc, mă face să zâmbesc. Să văd albinele și fluturii că zboară. Da... sunt lucruri mici. Am învățat că poate asta e lecția noastră și că încă nu am ajuns în profunzimea lucrurilor. Mă mai studiez. Revin la situația în care mă analizez. Atunci stați acasă și aveți grijă de voi!”, a mai notat ea pe blog, potrivit click.ro.