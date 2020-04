IMAGINEA ZILEI Soldat român privind poza copilului său în timpul patrulării. "Şi când crezi că nu mai poţi... tot mai poţi puţin!" FOTO

România este în stare de urgență, dar situşia a scos la iveală și povești incredibile despre oameni care luptă în linia întâi ca ordonanțele de urgență să fie respectate. Un soldat a fost surprins în timp ce privea poza copilului său pe telefon, chiar în timpul patrulării.

"Şi când crezi că nu mai poţi... tot mai poţi puţin! Dar pentru asta ai nevoie de un impuls... Şi ce impuls poate fi mai puternic decât cel oferit de familie?", este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Ciprian Ene, purtătorul de cuvânt al unităţii militare Baza 2 Logistică "Valahia", a povestit, tot pe Facebook, povestea din spatele imaginii.

"Era unu şi jumătate noaptea. Momentul a fost surprins în centrul Ploieştiului, exact în faţa magazinului Omnia, acolo unde se află noapte de noapte filtrul poliţiei. Şi eu eram angrenat în mai multe misiuni, atunci am fost la băieţi pentru a le vira anumite lucruri. Când am ajuns acolo, l-am văzut cum stătea de-o parte şi se uita la fotografie. Efectiv m-a impresionat. El a crezut mai întâi că nu a fost OK că l-am prins că se uita pe telefon. Noi nu avem voie să folosim telefoanele în timpul misiunii. I-am arătat fotografiile făcute de mine şi i-am cerut permisiunea să le postez pe Facebook", a scris Ciprian Ene.