Articol publicat in: Societate

Imagini scandaloase pe aeroportul Henri Coandă. Incredibil ce face un angajat cu bagajele pasagerilor VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 40 min) // Sursa: romaniatv.net Răzvan Cuc, Ministrul interimar al Transporturilor, a făcut publice o serie de imagini cu modul în care operează firma ce se ocupă de manevrarea bagajelor pe aeroportul Henri Coandă, respectiv un angajat al ei. Foto: antena3.ro UPDATE Alexandru Ivan, directorul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), a declarat duminică, referitor la incidentele cu bagaje aruncate, că se poate merge până la rezilierea contractului cu firma de handling. ”Se poate merge până la rezilierea contractului. Luăm în calcul şi această variantă. Le-am transmis nişte cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească pentru a mai putea opera pe aeroport, până acum nu am primit răspuns afirmativ. În cazul în care nu vor răspunde, noi vom continua cu rezilierea contractului”, a declarat Alexandru Ivan, duminică, la Digi 24. El supne că a făcut o listă cu cerințe pentru firmele de handling și că așteaptă ca acestea să se conformeze. ”Noi am avut discuţii, în ultimele două luni, cu fiecare agent de handling, le-am trimis nişte notificări şi nişte penalităţi pentru activitatea prestată. Odată cu aceste notificări le-am solicitat ca, până la jumătatea anului viitor, să-şi îmbunătăţească parcul auto, să aibă autobuze minim Euro 6, pentru siguranţa şi confortul pasagerilor, precum şi că trebuie să-şi îmbunătăţească timpii pentru procesarea bagajelor”, a mai declarat Ivan. ______ Angajatul firmei GlobeGround care manevrează bagajele aruncă valizele de parcă ar vrea să le distrugă, informează România TV. Pentru că le aruncă aiurea banda pentru bagaje se blochează, lucru care poate provoca întârzieri. Ministrul Răzvan Cuc a spus că trebuiesc luate măsuri. „Ce vedeţi aici este o firmă de handling. În imagini se poate observa şi un bagaj care a rămas în picioare şi blochează blanda, iar apoi timp de 20 sau 30 de minute blochează banda. L-am chemat pe directorul de la GlobeGround, firma de handling, să-mi spună de ce întârzie autocarele care trebuie să preia pasagerii de la aeronave, astfel încât aceştia îşi pierd conexiunile. L-am rugat în perioada aceasta de interimat pe domnul director de la aeroport să aibă o discuţie foarte serioasă şi să ia măsurile necesare. Oameni care dau o parte neagră şi aeroportului şi Taromului. Este un privat care nu-şi face treaba", a declarat Răzvan Cuc. Citeşte şi Aeroportul Otopeni anunţă că schimbă căile de acces, în urma demarării de către CFR a lucrărilor pentru calea ferată loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay