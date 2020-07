Imagini şocante de la manifestaţiile din Hong Kong. Protestatari ţinuţi cu piciorul pe gât, jurnaliştii doborâţi cu tunuri cu apă VIDEO

Oamenii s-au adunat pentru a marca 23 de ani de la sfârşitul suveranităţii britanice. Protestatarii au sfidat restricţia impusă de autorităţi ca la adunările publice să nu fie prezente mai mult de 50 de persoane din cauza pandemiei de coronavirus.

Poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Şapte ofiţeri au fost răniţi, printre care un ofiţer a fost înjunghiat în braţ de către un protestatar.

How the Hong Kong Police use the water cannon:try to kill a non threatening journalist by aiming his head deliberately Sources: https://t.co/jxUV8nBg0I https://t.co/l5vNdVXCD3 pic.twitter.com/QZ4rm5K73s

“Australia is a red province of China!” as CCP’s little pinks have claimed.

You will be Shocked to see how Nazi CCP attacked HongKong senior citizens!

CCP are Nazi inheritors, they enslaved 1.4 billion Chinese people, and now enslaved HongKongers, next to enslave Australians. pic.twitter.com/inp6Xc79HN