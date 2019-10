Articol publicat in: Societate

În viteză pe contrasens, pe A4. Inconştienţa fără limite a unui şofer a devenit virală VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un şofer a fost filmat în timp ce îşi conducea maşina cu viteză pe contrasens, pe autostrada A4. Imaginile filmate de un alt participant la trafic s-au viralizat instantaneu. Bărbatul conduce cu viteză maşina, pe banda a doua, pe sensul opus de mers al autostrăzii A4, dar spre norocul lui, traficul era redus. "A4 Constanţa, tataie cu semn de începător, pe contrasens", este mesajul care însoţeşte imaginile. „Nu e singurul caz... am văzut vreo 4-5 cazuri de genul în ultimele 2-3 săptămâni, în România, iar în Londra unde sunt milioane de maşini, cu şoferi chiar şi de 70-80, nu am văzut sau auzit niciodată de cazuri de genul", este unul dintre comentarii. Pe de lată parte, un alt internaut spune că autostrăzile din România au prea puţine ieşiri iar şoferii trebuie să parcurgă o distanţă foarte mare pentru a putea să întoarcă. "Vă spun eu de ce merge invers?? Avem autostrada făcută fără cap, fără ieşiri sau posibilitatea de a întoarce... de curând am intrat şi eu aiurea pe autostradă la Deva şi GPS-ul meu vroia să mă întorc, ghici unde pe autostradă... şi am preferat să merg 100 km dus şi 100 întors pentru a face acea întorcere", a scris acesta. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay