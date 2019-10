Articol publicat in: Sport

Baschet masculin. CSA Steaua a învins campioana CSM Oradea. Înapoi între stele

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CSA Steaua București și-a marcat debutul în noul sezon al Ligii Naționale de Baschet printr-o victorie de răsunet împotriva campioanei CSM Oradea, scor 85-83. Avându-l pe bancă în postura principal pe Cătălin Burlacu, cel care a schimbat echipamentul de jucător cu costumul de antrenor, după o carieră impresionantă, roș albaștrii au dovedit că Bucureștiul are din nou o echipă capabilă să performeze în baschetul românesc. Foto: https://www.frbaschet.ro CSA Steaua a primit pe teren propriu vizita campioanei en-titre CSM Oradea, formație venită din calificările în Champions League. Trupa lui Cătălin Burlacu pornea pe hârtie cu șansa a două însă militarii au controlat ostilitățile în duelul cu bihorenii. Fostul internațional și număr 10 al echipei naționale a beneficiat din plin de serviciile noilor veniți - americanii Keith Clanton și Ronnie Harrell, sârbul Jovanovic și muntenegreanul Spasojevic. Aceștia au contribui cu 75 de puncte din totalul de 85. Un rol important l-au avut și foștii jucători ai Oradei, Andrei Mandache și Mihai Gavrilă. Pentru CSA Steaua acest succes marcheaza un nou început. Clubul care își desfășoară meciurile în Sala Mihai Viteazul își așteaptă suporterii în număr cât mai mare la meciuri, aceștia având toate motivele să creadă că formația cu 21 de titluri în palmares a schimbat din nou macazul pe un drum al succesului. În etapa viitoare, CSA Steaua va întâlni în deplasare pe BC CSU Sibiu, câștigătoarea Cupei României 2019. loading...

