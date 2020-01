Incendiu devastator, o clădire în care se aflau muncitori migranţi a fost mistuită de flăcări, în Rusia. Sunt 11 morţi

Incendiul s-a declanşat în jurul orei locale 04:00 (miezul nopţii, în România) şi a distrus complet clădirea cu o suprafaţă de 200mp.

Ulterior, "au fost recuperate corpurile a 11 persoane", s-a precizat într-un comunicat al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă. Alte două persoane au reuşit să scape din foc, relatează agenţia Xinhua, citând media locale. Majoritatea celor morţi sunt muncitori din Uzbekistan.

Autorităţile au lansat o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului.

#BREAKING #Russia As a result of fire in a private residential building in #Asinovsky District of Tomsk Region, 11 people died mostly are #Uzbekistanis. pic.twitter.com/K7MijS9CIf