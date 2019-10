Articol publicat in: Life

Incident la nunta anului. Cine sunt marii absenţi de la nunta fiicei lui Gigi Becali

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 53 min) // Sursa: romaniatv.net Nuntă mare în familia Becali. Teodora Becali, fiica lui Gigi Becali, și alesul ei, Mihai Mincu au ajuns, în jurul orei 17.00, la biserica Sfântul Spiridon Nou din București, unde a avut loc cununia religioasă. Marii absenţi de la ceremonie au fost verii socrului mic, celebrii fraţi Ioan şi Victor Becali, însă aceştia nu vor rata petrecerea care va avea loc la Palatul Snagov.

Cununia religioasă s-a terminat în jurul orei 18.30, iar mirii și invitații au ieșit din biserică și au plecat spre Palatul Snagov, acolo unde petrecerea cu 700 de invitați va începe în jurul orei 20.00. În timpul ceremoniei religioase a avut loc un mic incident. Uneia dintre domnișoarele de onoare ale miresei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Teodora aproape că l-a eclipsat pe tatăl ei în cea mai importantă zi din viața ei. Fiica lui Gigi Becali a purtat o rochie de mireasă stil prințeasă, cu trenă. Citeşte şi: Imagini de ultimă oră de la nunta Teodorei Becali. Cum a fost surprins Gigi Becali VIDEO Teodora și Mihai Mincu i-au avut nași pe fata lui Teia Sponte, Maria, și pe soțul acesteia. Nașa a purtat o rochie lungă de culoare verde Gigi Becali a invitat la nunta fiicei sale, Teodora, trei călugări de la Frăsinei. „Ei sunt pustnici, stau în munţi… N-au mai văzut civilizaţie de 20 de ani! Au stat într-o scorbură! Ei stau pe la Frăsinei, unde este mănăstire de călugări. Ei mă iubesc pe mine şi i-am rugat să vină în biserică să facă rugăciune. Rugăciunea lor e rugăciune auzită! Rugăciunea celor trei călugări face cât rugăciunea tuturor bucureştenilor! I-am chemat şi au venit de bucurie pentru mine. Oameni care au stat în pustiu. Ei sunt cei mai speciali dintre toţi!”, le-a spus Gigi Becali jurnaliştilor, la biserică. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay